中國女遊客厄瓜多爾自助遊跌落峽谷身亡　家人悲痛盼尋法律協助

撰文：范玉瑩
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據美媒《世界日報》11日報道，美國密歇根大學安娜堡分校前國際公關與媒體資深專員蘇德冰(Debing Su，音譯)，10月2日在厄瓜多爾自助旅行時發生意外，從峽谷墜落身亡。她的家人對事故表示悲痛不可置信，正尋求法律協助並了解事故詳情。

中國駐厄瓜多爾大使館10月9日通報事故，提醒中國公民在當地進行騎行、攀巖、滑翔傘、潛水等具有一定危險性的戶外活動時，務必遵循專業人員指導並申請陪同。如遇突發事件，請就近尋求幫助、及時報警並聯系使領館，盡量降低傷害。

據厄瓜多爾當地媒體報道，當局初步調查顯示死亡為意外事故。根據該國環境部的一項聲明，該名中國籍遊客在La Chorrera的encanonado區走路時摔倒，然後跌入約25米深的峽谷，盡管消防隊與救援人員到場，仍未能及時挽救性命。

報道稱，蘇德冰此次前往厄瓜多爾預計停留八天，事發時為旅行的第五或第六天，她當天參加一個當地的小旅行團，先前往火山頂騎單車，然後再步行前往觀賞瀑布。家人對於蘇德冰的驟逝感到悲痛及不敢置信，罹患慢性病的父親得知消息後臥床不起。目前，蘇德冰的家人正希望尋求法律協助，詳細了解案發經過，並妥善處置後事。

據介紹，蘇德冰畢業於北京林業大學，後取得佛羅里達大學（University of Florida）大眾傳播碩士學位，進入密歇根大學（University of Michigan）擔任國際公共關系專員多年後，2021年又取得密大羅斯商業院企管碩士學位，多年來在推動與促進密大與中國交流方面的貢獻有目共睹。她今年6月才從密大離職準備轉換職場。

蘇德冰今年6月才從密大離職，準備轉換職場。（家人提供）

中國駐厄瓜多爾大使館10月9日通報該宗事故，並提醒中國公民在當地進行騎行、攀巖、滑翔傘、潛水等具有一定危險性的戶外活動時，務必遵循專業人員指導並申請陪同，提前關註天氣變化，了解並掌握活動區域有關情況並根據自身身體狀態進行評估、量力而行。如遇突發事件，請就近尋求幫助、及時報警並聯系使領館，聽從醫護及專業人員安排，盡量降低傷害。

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