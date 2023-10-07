中國女遊客在泰國布吉島五星級酒店墮樓身亡　網民：不敢去泰國了

據《紅星新聞》報道，10月6日，一名中國女性遊客從泰國布吉島（又譯作普吉島，Phuket）某豪華五星級酒店10樓墜亡。當地警察和法醫趕到後，就事故原因展開調查，目前尚未得知該遊客墮亡原因。



泰國布吉府卡隆警察局工作人員向紅星新聞確認了該消息，並表示目前該遊客遺體已被送往附近醫院進行屍檢。由於此前泰國知名商場爆發槍擊案，一名中國遊客因此中彈身亡，此次再發生墮亡事件，內地網民認為，泰國旅遊業恐受到重創。



泰國警方趕到現場，並跟內地媒體證實該事件，稱將展開調查。（紅星新聞）

10月6日凌晨4點左右，泰國普吉府卡隆警察局調查副督察蘇卡瓦特接到卡隆警察局事件通知中心電話，稱轄區內發生了一起案件，一名外國遊客在普吉府卡隆分區的酒店10樓墮亡。

接到報警後，蘇卡瓦特立刻向卡隆警察局局長和副局長報告。警方抵達現場後發現，一名34歲的中國女性躺在血泊中，已無生命跡象。

中國女遊客墮亡現場。（紅星新聞）

據酒店工作人員稱，死者獨自一人使用其個人汽車駕照作為憑證在該酒店開房，並入住10樓1040號房間，目前其死因尚不明確。法醫和警方已在現場取證，該女子遺體也被送往附近醫院進行死亡原因調查。

十一黃金周 2名中國遊客遇難1人死於槍擊案

10月3日泰國曼谷知名商場Siam Paragon（暹羅百麗宮）爆發2死槍擊案，其中一名死者是中國遊客，10月6日又再發生中國遊客墮亡事件，內地網民紛紛表示，「泰國旅遊業要徹底完蛋了」、「不會去泰國了，太沒安全感了」、「怎麼都是中國遊客出事」、「泰國最近真的太亂了」，有網民擔心「泰國旅遊業恐要面臨滅頂之災。」