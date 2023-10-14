中菲合作遣返36名在菲律賓從事離岸博彩中國公民

10月13日，中菲兩國執法部門合作遣返了36名在菲從事離岸博彩的中國公民。這是中菲雙方合作打擊離岸博彩取得的最新進展。



中菲近日聯合打擊跨境賭博和電信網絡詐騙，10月11日中國駐菲律賓大使館表示，今年中方協助菲方取締3個非法離岸博彩園區，遣返近400名中國公民，雙方有關部門均滿意執法合作成果。



8月1日，菲總統反有組織犯罪委員會組織國調局、移民局等執法部門對RIVENDELL離岸博彩公司進行了突擊清查，羈押了一批離岸博彩員工。

根據菲方請求，中國駐菲使館迅速協助核實其中中國公民身份，並為其辦理了回國證明。此前，雙方執法部門已於9月22日合作遣返了該公司首批75名中國籍員工。中國駐菲使館將一如既往支援雙方執法合作，保障中菲經濟社會和人文交流健康發展。

據了解，菲律賓是境外賭博的集中地之一，自2016起快速增長，經營者利用菲律賓寬鬆的博彩法律，瞄準中國客戶。

中國駐菲使館此前指出，網絡賭博誘發的犯罪不僅損害中國的利益和中菲關系，也損害菲律賓的利益。雙方執法合作中發現，部分非法離岸博彩員工濫用菲司法程序，製造虛假案件逃避遣返。