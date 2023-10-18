一帶一路峰會開幕｜習近平演講全文：全面取消製造業外資准入限制

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式於10月18日在北京舉行。中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表主旨演講，以下為演講全文。



尊敬的各位國家元首、政府首腦，

各位國際組織負責人，

各國代表，

各位來賓，

女士們，先生們，朋友們：

今天，我們在這裡舉行第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式。我謹代表中國政府和中國人民，並以我個人的名義，對各位嘉賓表示熱烈歡迎！

今年是我提出共建「一帶一路」倡議10周年。提出這一倡議的初心，是借鑒古絲綢之路，以互聯互通為主線，同各國加強政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通，為世界經濟增長注入新動能，為全球發展開闢新空間，為國際經濟合作打造新平台。

10年來，我們堅守初心、攜手同行，推動「一帶一路」國際合作從無到有，蓬勃發展，取得豐碩成果。

「一帶一路」合作從亞歐大陸延伸到非洲和拉美，150多個國家、30多個國際組織簽署共建「一帶一路」合作文件，舉辦3屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，成立了20多個專業領域多邊合作平台。

「一帶一路」合作從「大寫意」進入「工筆劃」階段，把規劃圖轉化為實景圖，一大批標誌性項目和惠民生的「小而美」項目落地生根。

「一帶一路」合作從硬聯通擴展到軟聯通。共商共建共享、開放綠色廉潔、高標準惠民生可持續，成為高質量共建「一帶一路」的重要指導原則。

10年來，我們致力於構建以經濟走廊為引領，以大通道和信息高速公路為骨架，以鐵路、公路、機場、港口、管網為依託，涵蓋陸、海、天、網的全球互聯互通網絡，有效促進了各國商品、資金、技術、人員的大流通，推動綿亙千年的古絲綢之路在新時代煥發新活力。

奔行在鐵路上的列車，馳騁在公路上的汽車，聯通各國的空中航班，劈波斬浪的貨輪，快捷方便的數字電商，成為新時代國際貿易的駝鈴、帆影。

一座座水電站、風電站、光伏電站，一條條輸油、輸氣管道，越來越智能通達的輸電網絡，讓能源短缺不再是發展的瓶頸，讓發展中國家綠色低碳發展的夢想得以點亮，成為新時代可持續發展的綠洲、燈塔。

現代化的機場和碼頭，通暢的道路，拔地而起的經貿產業合作園區，催生新的經濟走廊，激發新的增長動力，成為新時代的商貿大道、驛站。

精彩紛呈的文化年、藝術節、博覽會、展覽會，獨具特色的魯班工坊、「絲路一家親」、「光明行」等人文交流項目，不斷深化的民間組織、智庫、媒體、青年交流，奏響新時代的絲路樂章。

新冠疫情爆發後，「一帶一路」成為生命之路和健康之路。中國向各國提供了上百億個口罩和23億劑疫苗，同20多個國家合作生產疫苗，為共建「一帶一路」合作夥伴抗擊疫情作出獨特貢獻。中國在疫情最嚴峻的時候也得到70多個國家的寶貴支持。

共建「一帶一路」堅持共商共建共享，跨越不同文明、文化、社會制度、發展階段差異，開闢了各國交往的新路徑，搭建起國際合作的新框架，彙集著人類共同發展的最大公約數。

女士們、先生們、朋友們！

過去10年取得的成績彌足珍貴，經驗值得總結。

我們深刻認識到，人類是相互依存的命運共同體。世界好，中國才會好；中國好，世界會更好。通過共建「一帶一路」，中國對外開放的大門越開越大，內陸地區從「後衛」變成「前鋒」，沿海地區開放發展更上一層樓，中國市場同世界市場的聯繫更加緊密。中國已經是140多個國家和地區的主要貿易夥伴，是越來越多國家的主要投資來源國。無論是中國對外投資，還是外國對華投資，都彰顯了友誼和合作，體現著信心和希望。

我們深刻認識到，只有合作共贏才能辦成事、辦好事、辦大事。只要各國有合作的願望、協調的行動，天塹可以變通途，「陸鎖國」可以變成「陸聯國」，發展的窪地可以變成繁榮的高地。經濟發展快一些的國家，要拉一把暫時走在後面的夥伴。只要大家把彼此視為朋友和夥伴，相互尊重、相互支持、相互成就，贈人玫瑰則手有餘香，成就別人也是幫助自己。把別人的發展視為威脅，把經濟相互依存視為風險，不會讓自己生活得更好、發展得更快。

我們深刻認識到，和平合作、開放包容、互學互鑒、互利共贏的絲路精神，是共建「一帶一路」最重要的力量源泉。我曾經講過，古絲綢之路之所以名垂青史，靠的不是戰馬和長矛，而是駝隊和善意；不是堅船和利炮，而是寶船和友誼。共建「一帶一路」注重的是眾人拾柴火焰高、互幫互助走得遠，崇尚的是自己過得好、也讓別人過得好，踐行的是互聯互通、互利互惠，謀求的是共同發展、合作共贏。不搞意識形態對立，不搞地緣政治博弈，也不搞集團政治對抗，反對單邊制裁，反對經濟脅迫，也反對「脫鉤斷鏈」。

10年的歷程證明，共建「一帶一路」站在了歷史正確一邊，符合時代進步的邏輯，走的是人間正道。我們要有亂雲飛渡仍從容的定力，本著對歷史、對人民、對世界負責的態度，攜手應對各種全球性風險和挑戰，為子孫後代創造和平、發展、合作、共贏的美好未來。

女士們、先生們、朋友們！

當前，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開。中國正在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業。我們追求的不是中國獨善其身的現代化，而是期待同廣大發展中國家在內的各國一道，共同實現現代化。世界現代化應該是和平發展的現代化、互利合作的現代化、共同繁榮的現代化。前行道路上，有順境也會有逆流。我們要堅持目標導向、行動導向，咬定青山不放鬆，一張藍圖繪到底。中方願同各方深化「一帶一路」合作夥伴關係，推動共建「一帶一路」進入高質量發展的新階段，為實現世界各國的現代化作出不懈努力。

在這裡，我願宣佈中國支持高質量共建「一帶一路」的八項行動：

一、構建「一帶一路」立體互聯互通網絡。中方將加快推進中歐班列高質量發展，參與跨裡海國際運輸走廊建設，辦好中歐班列國際合作論壇，會同各方搭建以鐵路、公路直達運輸為支撐的亞歐大陸物流新通道。積極推進「絲路海運」港航貿一體化發展，加快陸海新通道、空中絲綢之路建設。

二、支持建設開放型世界經濟。中方將創建「絲路電商」合作先行區，同更多國家商簽自由貿易協定、投資保護協定。全面取消製造業領域外資准入限制措施。主動對照國際高標準經貿規則，深入推進跨境服務貿易和投資高水平開放，擴大數字產品等市場准入，深化國有企業、數字經濟、知識產權、政府採購等領域改革。中方將每年舉辦「全球數字貿易博覽會」。未來5年（2024－2028年），中國貨物貿易、服務貿易進出口額有望累計超過32萬億美元、5萬億美元。

三、開展務實合作。中方將統籌推進標誌性工程和「小而美」民生項目。中國國家開發銀行、中國進出口銀行將各設立3500億元人民幣融資窗口，絲路基金新增資金800億元人民幣，以市場化、商業化方式支持共建「一帶一路」項目。本屆高峰論壇期間舉行的企業家大會達成了972億美元的項目合作協議。中方還將實施1000個小型民生援助項目，通過魯班工坊等推進中外職業教育合作，並同各方加強對共建「一帶一路」項目和人員安全保障。

四、促進綠色發展。中方將持續深化綠色基建、綠色能源、綠色交通等領域合作，加大對「一帶一路」綠色發展國際聯盟的支持，繼續舉辦「一帶一路」綠色創新大會，建設光伏產業對話交流機制和綠色低碳專家網絡。落實「一帶一路」綠色投資原則，到2030年為夥伴國開展10萬人次培訓。

五、推動科技創新。中方將繼續實施「一帶一路」科技創新行動計劃，舉辦首屆「一帶一路」科技交流大會，未來5年把同各方共建的聯合實驗室擴大到100家，支持各國青年科學家來華短期工作。中方將在本屆論壇上提出全球人工智能治理倡議，願同各國加強交流和對話，共同促進全球人工智能健康有序安全發展。

六、支持民間交往。中方將舉辦「良渚論壇」，深化同共建「一帶一路」國家的文明對話。在已經成立絲綢之路國際劇院、藝術節、博物館、美術館、圖書館聯盟的基礎上，成立絲綢之路旅遊城市聯盟。繼續實施「絲綢之路」中國政府獎學金項目。

七、建設廉潔之路。中方將會同合作夥伴發佈《「一帶一路」廉潔建設成效與展望》，推出《「一帶一路」廉潔建設高級原則》，建立「一帶一路」企業廉潔合規評價體系，同國際組織合作開展「一帶一路」廉潔研究和培訓。

八、完善「一帶一路」國際合作機制。中方將同共建「一帶一路」各國加強能源、稅收、金融、綠色發展、減災、反腐敗、智庫、媒體、文化等領域的多邊合作平台建設。繼續舉辦「一帶一路」國際合作高峰論壇，並成立高峰論壇秘書處。

女士們、先生們、朋友們！

十年櫛風沐雨，十年春華秋實。共建「一帶一路」源自中國，成果和機遇屬於世界。讓我們謹記人民期盼，勇扛歷史重擔，把準時代脈搏，繼往開來、勇毅前行，深化「一帶一路」國際合作，迎接共建「一帶一路」更高質量、更高水平的新發展，推動實現世界各國的現代化，建設一個開放包容、互聯互通、共同發展的世界，共同推動構建人類命運共同體！

祝第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇圓滿成功！

謝謝大家。