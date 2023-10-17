一帶一路｜何立峰：中國願同各國擴大市場開放　搭建貿易合作平台

10月17日，一帶一路國際合作高峰論壇企業家大會在北京召開，國務院副總理何立峰致辭時表示，共建一帶一路站在新的歷史起點上，迎來新的發展機遇，要乘勢而上，總結成功經驗，拓展合作願景，共同開啟新的征程，推動共建一帶一路行穩致遠。



何立峰提出四點，首先是提升基礎設施聯通水平，中方願意同各方一道，堅持開放聯動，構建更加高效便捷的海、空、公路、鐵路跨境運輸網絡，提升規則標準等軟聯通水平，實現人享其行、物暢其流。

其次要推動貿易合作擴容升級，中國願意同各國相互擴大市場開放，搭建更多貿易合作平台，完善通關便利、檢驗檢疫、物流運輸、跨境結算等政策舉措。

何立峰又稱，第三要深化投資領域互利合作，將堅持以企業為主體，以市場為導向，遵循國際慣例和債務可持續的原則，同共建夥伴進一步完善合作機制，健全多元化融資體系，深化產能合作，擴大雙向投資，各方共同致力於消除投資壁壘，營造良好的營商環境。

最後要積極拓展新的合作領域，中方鼓勵各國企業積極推進大數據、人工智能、電子商務、新能源等方面的合作，深度開展經驗交流和項目對接。

何立峰表示，企業家是友好合作的使者、共建一帶一路的先鋒以及推動共建一帶一路美好願景落地的實幹家，要求當好開放共贏的促進者、務實合作的推動者，以及創新發展的引領者，希望大家弘揚優秀企業家的精神各司所長、各盡所能，在推動共建一帶一路高質量發展中發揮更大的作用。