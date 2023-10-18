去年人口總量第一次負增長　國家統計局：人口質素確實在提高

國新辦周三（18日）舉行前三季度國民經濟運行情況新聞發布會，就全國範圍內組織開展2023年人口變動情況的抽樣調查以及當前人口形勢，國家統計局副局長盛來運提到，雖然去年人口總量第一次負增長，但人口質素確實在提高。



盛來運介紹道，開展2023年人口變動情況抽樣調查是一個常規的例行制度安排，根據制度，人口調查安排計劃是每十年即尾數逢0的年份開展一次人口普查。第七次全國人口普查於2020年開展。而逢5的年份會開展一次1%的人口抽樣調查，通常叫「小普查」。除此之外的其他年份，每年開展1‰的人口抽樣調查。

國新辦舉行前三季度國民經濟運行情況新聞發布會。（國新網）

普查和規模較大的抽樣調查不能每年都開展，因支出成本較大。每年進行人口變動情況抽樣調查，通過抽樣調查的方式收集和反映當期人口總量、結構變化，包括出生率、死亡率，還有人口基本特徵。主要還是為了科學準確地反映人口的變化情況，為中央以及相關部門制定人口政策提供科學的依據。

盛來運指，通過第七次全國人口普查和前兩年人口變動情況抽樣調查來看，中國的人口結構隨著經濟社會發展確實也出現了很多深刻變化，比如出生率下降，老齡化加快，總的人口數量也在發生變化。去年人口總量第一次負增長，但他強調，中國總人口量還是比較大的，尤其是勞動年齡人口近9億人。另外，現在人口的質素確實在提高，最新數據，勞動年齡人口的平均受教育年限已經達到10.93年，近11年。另外，中國接受高等教育的人口有2.4億人。所以雖然人口數量有所下降，但是人口質量改善速度更快，這就為中國經濟高質量發展提供了很好的資源保障。

至於2023年人口變動情況抽樣調查是抽取50萬戶，約140萬人。11月1日開始入戶調查，約持續兩周，到11月15日入戶調查結束。