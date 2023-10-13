內地學者研究：全國人口初婚延後速度加快　低學歷男性終身結婚難

今年1月，內地發布人口數據顯示，中國人口近60年來首次出現負增長，導致人口負增長的婚育問題亦引發各界關注。

自1990年以來，中國人口初婚延後趨勢愈來愈明顯，男性和女性的平均初婚年齡均不斷提高。這亦導致中國女性生育年齡逐漸提高，一孩和二孩平均生育年齡分別從2000年的約24歲和28.8歲提高至2010年的26​​.65歲和30.80歲。



近期，中央財經大學社會與心理學院副教授張現苓和首都經濟貿易大學勞動經濟學院教授盛亦男在《人口研究》發表一篇名為《1990-2020年中國的婚育延後：變化趨勢與典型特徵》的研究論文，使用1990年至2020年間歷次全國人口普查、全國人口抽樣調查等數據，揭示婚育推遲現象背後的諸多「真相」。

《人口研究》是中國人口學會會刊，是中國最早創辦的綜合人口學專業雜誌，全國一級人口學核心期刊。

論文研究發現，1990-2020年，中國育齡婦女生育高峰年齡從23歲延後至27歲，且育齡婦女平均生育年齡不斷推遲，2000-2010年育齡婦女生育延後速度明顯快於2010-2020年，前10年平均生育年齡延後了2.57歲，後10年僅延後了0.54歲。同時在各孩次生育上均表現出延遲趨勢，其中，一孩和二孩生育延遲更為明顯。且城市育齡婦女生育延後快於農村，導致城鄉育齡婦女平均生育年齡的差距呈擴大趨勢。

人口初婚延後受教育影響

1990至2020年，不同受教育人群的未婚比例曲線。

研究發現，教育是促使育齡婦女生育延遲的重要原因。30年間，各教育程度育齡婦女均呈現生育延遲的趨勢，且教育程度越高生育延後越快。教育程度對初育延後的影響最明顯，教育程度越高，育齡婦女初育延後越快。

從30年間不同受教育程度人群的未婚比例曲線可見，受教育程度提高會推遲人們的初婚時間；高等教育對初婚延遲的影響十分顯著；在終身視角下小學及以下學歷的人群在初婚市場上處於最不利的地位。

研究也展現出教育對初婚延後影響的新趨勢，與1990年相比，2020年低學歷族群在初婚市場上的劣勢加劇，這意味著教育對部分人口初婚延後的影響正在擴大。

低學歷男性婚姻市場中劣勢加劇

比較1990年和2020年不同人群的未婚比例，值得關注的是：第一，雖然教育對女性初婚的影響一直主要體現在時間維度上，即推遲女性初婚時間，但高等教育對女性終身不婚的角色開始逐漸顯現；第二，低學歷男性在初婚市場上處於最不利地位，且這種劣勢在過去30年間呈現加劇態勢。

論文指出，目前中國仍屬於普婚社會，不過與世界趨勢一致，初婚時間不斷推遲且速度加快，晚婚特徵日益明顯。現階段，婚內生育在中國婦女婚育中依然佔據主流，初婚推遲會直接導致育齡婦女生育推遲，進而對時期生育水平、婦女終身生育數量等產生影響，尤其是在低生育率時代，婚育延後可能造成「雪上加霜」的影響。

論文認為，未來中國人口婚育延後的趨勢可能會進一步加強。特別是對於農村低學歷男性等婚姻配對中的劣勢群體而言，其終身不婚率可能繼續走高。