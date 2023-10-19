醫療反腐｜曾任廣東衛生廳長、衛計委主任　陳元勝退休4年後被查

內地醫療反腐持續，據廣東省紀委監委10月19日消息，原廣東省衛生和計劃生育委員會黨組副書記、主任陳元勝涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。



官方簡歷顯示，陳元勝1956年1月出生，1981年起從事醫藥管理工作。2000年，他任廣東省藥品監管局副局長，2003年3月任廣東省藥品監管局黨組書記、局長，2010年5月任廣東省衛生廳黨組書記、副廳長，省藥品監管局黨組書記、局長，2013年4月任廣東省衛生廳黨組書記、廳長，省藥品監管局黨組書記、局長。

2013年9月，陳元勝任廣東省衛生和計劃生育委員會主任、黨組副書記，2016年4月任廣東省政協科教衛體委員會主任，2019年2月退休，至此番被查。

今年7月28日，紀檢監察機關配合開展全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作動員部署視像會議在北京召開。

會議指出，集中整治醫藥領域腐敗問題是推動健康中國戰略實施、淨化醫藥行業生態、維護群眾切身利益的必然要求。加大執紀執法力度，緊盯領導幹部和關鍵崗位人員，堅持受賄行賄一起查，集中力量查處一批醫藥領域腐敗案件，形成聲勢震懾。