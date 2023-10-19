颱風｢三巴｣攜暴雨襲粵　湛江道路氾濫成河　路面塌陷車輛受困

昨日（18日）14時今年第16號颱風「三巴」形成，16時其中心位於深圳西南方向約746公里的南海西北部海面上，中心附近最大風速8級（18米/秒）。

受「三巴」影響，海南島、廣東西南部等從昨日開始出現大到暴雨，尤其廣東湛江部分地區因暴雨侵襲，出現路面塌陷致車輛陷入狀況。



受「三巴」影響，廣東湛江多地出現局地強降水，麻章區確洲鎮硇洲鎮錄得全省最大雨量338.1毫米。當地市民拍攝影片顯示，部分地區積水已沒過膝蓋、電動車，市民推車涉水艱難前行；馬路積水嚴重如河水氾濫；部分路面出現塌陷導致車輛陷入。

「中央氣象台」發布的「三巴」影響累積降雨量圖顯示，17日以來，海南島、廣東西南部、廣西東南部等地累計降雨量有30～80毫米，其中，海南島東部和廣東湛江、茂名累計降雨量有100～220毫米，局部超300毫米。

另外，「中央氣像台」預計，10月19日14時至20日14時，湖南南部、江西南部、廣西大部、廣東西部和北部等地部分地區有大到暴雨，其中，廣西南部、廣東西南部等地部分地區有大暴雨，局地特大暴雨（250～380毫米）。上述部分地區伴隨短時強降水（最大小時降雨量20～50毫米，局部可超過60毫米），局部有雷暴大風等強烈對流天氣。