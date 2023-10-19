北上注意保暖！16號颱風「三巴」形成　深圳周五開始迎降雨降溫

10月18日14時今年第16號颱風「三巴」已經形成（澳門命名，意為澳門著名的旅遊名勝）；16時其中心位於深圳西南方向約746公里的南海西北部海面上，中心附近最大風速8級（18米/秒）。



香港天文台按照現時預測路徑，颱風「三巴」對本港直接威脅不大。未來九天本港將迎驟雨和降溫，而受到颱風三巴圍環流和冷空氣共同影響，深圳18日夜間到20日多間歇性陣雨，最大陣風6-8級；20日（周五）開始也將降溫，21日最低可達20℃左右，早晚體感清涼。



冷空氣抵深圳 颱風三巴外圍環流影響有降雨

從10月日早晨08時地面天氣圖可以看出，龐大的冷高壓主體已經覆蓋中國西北大部分地區，未來冷空氣進一步南下，可能將於20日夜間抵達深圳。

（深圳發布）

另外，預計颱風「三巴」將以每小時10-15公里的速度向北偏西方向移動，強度緩慢增強，可能於18日夜間登陸或擦過海南島西南部沿海，19日夜間在北部灣北部逐漸轉向南偏西方向移動。

由於颱風「三巴」距離陸地比較近，未來發展的時間和空間都很有限，南下的冷空氣被「三巴」捲入之後，也會導致其快速減弱，所以它的最強上限可能只達到強熱帶風暴級，不會像之前的「蘇拉」或者「小犬」這麼強。

颱風「三巴」在移動過程中，會被20日抵達華南沿海的冷空氣壓制，路徑來個調頭轉彎，所以其未來移動方向也不是朝著珠江口來，預計距離深圳最近距離可能在700公里以外。

颱風三巴路徑預測。（深圳發布）

從衛星雲圖上看，颱風「三巴」及其外圍環流雲系龐大，幾乎覆蓋了整個華南沿海。

颱風「三巴」及其外圍環流雲系龐大。（深圳發布）

同時，印度洋和西太平洋的水汽也在提供支援，所以其「三巴」含水量將會比較充足，預計廣西東南部、廣東大部、海南島降雨將趨於明顯。

影響深圳市降雨方面，受「三巴」及其外圍東南風影響，18日夜間至19日深圳市多間歇性陣雨，部分時間雨勢較大。19-20日降雨增多，部分時間雨勢較大，體感清涼；21日陣雨轉多雲，氣溫有所下降；展望下周大致晴天。

深圳市降溫方面，隨著20日冷空氣開始影響，降雨減弱；21日降雨趨於結束，深圳市最低氣溫下降至20℃左右，體感清涼；22日起可見陽光，氣溫逐日回升。

深圳市大風方面，冷空氣作為高壓系統，颱風作為低壓系統，當二者相遇之後，氣壓差也會導致風力加大，預計深圳市偏東風漸轉東南風，沿海、海區和高地最大陣風6-8級。

深圳市未來九天天氣預報：

（天氣預報）

本港未來九天天氣預報：

香港未來九天天氣預測。（天文台圖片）

深圳市委溫馨提示

1.降雨可能對上下班（學）時段交通造成影響，雨時道路濕滑，請注意出行安全。

2.預計深圳市沿海、海區和高地風力較大，濱海旅遊和海上作業請注意安全。

3.本週末受冷空氣影響，體感清涼，氣溫有起伏，請注意及時增減衣物，加強流感等疾病的防範。

4.天氣轉不穩定，請注意提前通過深圳天氣APP、官方微博微信和官網等管道及時查詢最新預警預報資訊，合理安排出行計畫。

