遼寧前副省長兼公安廳長王大偉涉受賄逾5.5億　法庭擇期宣判

央視報道，湖北省襄陽市中級法院19日一審公開開庭審理了遼寧原副省長、省公安廳原廳長王大偉受賄一案。案情顯示王大偉曾受賄共計折合人民幣5.55億餘元，王大偉進行最後陳述並當庭表示認罪悔罪，法庭宣布擇期宣判。



王大偉。（新浪新聞）

央視報道指，湖北省襄陽市人民檢察院指控：2008年至2022年，王大偉利用擔任黑龍江省哈爾濱市委常委、政法委書記，黑龍江省公安廳黨委副書記、副廳長，遼寧省公安廳黨委書記、廳長，遼寧省政府黨組成員、省長助理、副省長等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為遼寧忠旺集團有限公司、遼寧紅運投資（集團）有限公司、孟冰等單位和個人在企業經營、案件處理以及職務提拔、調整等事項上提供幫助，直接或者通過他人非法收受上述單位和個人給予的錢款、腕表、汽車、翡翠掛件等財物，以及代為支付購房款、購物款，共計折合人民幣5.55億餘元。檢察機關提請以受賄罪追究王大偉的刑事責任。

2022年9月，中央紀監委通報指，王大偉毫無理想信念，背棄初心使命，對中共不忠誠、不老實，為掩蓋「裸官」問題，搞假結婚欺騙組織。

人民網指出，「裸官」方便貪官腐敗和出逃，造成國有資產流失，助長社會上的不正之風，更重要的是，「裸官」得不到應有的重視和防範，給貪官們留下了逃避法律制裁的機會。一旦貪官「祼奔」，有關部門再想抓捕也就難上加難了。

通報又指，王大偉違規收受他人大額錢款、借用管理和服務對象車輛；大肆賣官鬻爵，在幹部選拔任用工作中為他人謀利，嚴重破壞任職地區和系統的選人用人制度和政治生態；生活腐化，道德敗壞；利用職務便利為他人在企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。