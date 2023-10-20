外交部：以巴衝突爆發後，已經有1000餘名中國公民離開以色列

中國外交部發言人毛寧主持10月20日的例行記者會。會上有記者提問關於，以巴衝突附近地區受困中國公民轉移情況。毛寧回應稱，根據初步統計，「衝突爆發後，已經有1000餘名中國公民離開以色列回國或者赴第三國，我們將繼續盡力為中國公民提供協助。」



毛寧對此表示，自從10月7日巴以衝突爆發以後，有280多名中國公民被困在以色列南部地區斯德洛特市，安全風險較高。外交部指導駐以色列使館迅速行動，全力組織被困人員轉移撤離。在國內外前後方的共同努力下，截至目前，被困人員已經全部撤離，斯德洛特市部分人員已經搭乘商業航班回國。

以巴衝突：圖為2023年10月14日在加沙地帶南部，一名巴勒斯坦民眾抱起一名受傷女孩（Reuters）

據了解，中國大陸則至今未安排撤僑，中國駐以色列大使館19日凌晨發布通報，建議在以色列的中國公民「利用商業航班仍在運營時機」盡快回國或離境，以規避風險確保安全。

而台灣方面，台灣外交部於10月19日已指示台灣駐以色列代表處依據緊急應變計畫因應措施，正式啟動撤僑專機作業，預計20日下午5點40分訂好的包機將從以色列飛往羅馬。據了解，包機共有16人，另外有137位台灣人決定留在以色列。

台灣外交部指出，包機的16名乘客，包含9名台灣人跟6位瓜地馬拉僑民、1位巴拉圭僑民，經聯繫催促，還有137位台灣人決定留在以色列。此外，還有35位中國大陸人士原也聯繫想搭機，但台灣外交部表達需要拿護照資料後，對方就沒回應。