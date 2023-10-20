以巴衝突｜台灣宣布20日下午5時專機撤僑　中國大陸仍未派機撤僑

以巴戰況情勢緊張，台灣外交部10月19日宣布正式啟動以色列撤僑專機作業。台灣外交部政務次長李淳今天在立法院備詢時表示，會在今天台灣時間下午5時左右撤僑。



中國大陸則至今未安排撤僑，中國駐以色列大使館19日凌晨發布通報，建議在以色列的中國公民「利用商業航班仍在運營時機」盡快回國或離境，以規避風險確保安全。



以巴衝突：圖為2023年10月16日，以色列南部Beit Kama一個葬禮上，朋友和遺屬跟Dor Reder永別，一起擁抱互相安慰。Dor Reder在巴勒斯坦極端組織突襲以境時，死於武裝分子槍下。（Reuters）

據了解，針對以巴衝突，台灣外交部18日曾表示以目前的情況無法撤僑，19日突然改變態度稱「現在要開始準備撤僑」。台灣行政院長陳建仁回應表示，戰爭的狀況是瞬息萬變。台灣外交部已經和147位國人連絡過，第一次聯絡時，當地台灣人都表示他們在那邊已經住過一段時間，願意留下來。

台灣外交部政務次長李淳說明，這個決定的決策是以前線的駐館視當地的情勢變化而訂，過去3天安全情勢發生了變化，加薩走廊500人的傷亡造成很大的影響，台灣外館密切和146位國人聯絡，在台灣時間今天下午5時左右會進行撤僑。

另一方面，以巴衝突爆發後，中國公民在以色列已有4人死亡、2人失聯、6人受傷，但中官方至今未派遣任何專機前往以色列載運本國僑民。中國駐以色列大使館凌19日晨發布通報，建議在以色列的中國公民「利用商業航班仍在運營時機」盡快回國或離境，以規避風險確保安全。

以巴衝突：圖為2023年10月14日在加沙地帶南部，一名巴勒斯坦民眾抱起一名受傷女孩（Reuters）

中國駐以色列大使館官網指出，館方作上述建議的理由是，目前新一輪大規模巴以衝突愈演愈烈，以色列宣布進入「戰爭狀態」，當地安全形勢更加嚴峻複雜。官網更指出，有條件的人員也可在「保證安全的基礎上」，選擇自駕等方式透過有關陸路口岸離境。

中國駐以使館稱，館方將全力保障領事證件工作正常展開，滿足在以巴列的中國公民回國或離境需求。如遇緊急情況，可及時報警並與使館取得聯繫。