安以軒老公陳榮煉洗錢案一審判14年　想延期台灣居留因一理由駁回

43歲台灣藝人安以軒與51歲、身價百億的澳門德晉集團CEO陳榮煉結婚育有1子1女，2022年初驚傳陳榮煉涉嫌非法經營賭場被逮，被控涉不法經營賭博、詐騙和清洗黑錢等共83項罪名，涉案金額高達349億元（澳門幣），該案一審宣判陳榮煉被判14年有期徒刑。



陳榮煉2020年曾在台灣申請依親延期居留，2022年10月19日遭台灣最高行政法院駁回確定，合議庭認為他曾擔任中國大陸政協委員，不准延期居留。



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據台媒報道，安以軒和陳榮煉2017年結婚後定居澳門，陳榮煉因涉嫌不法經營賭博、詐騙等罪名，一審遭判14年。據了解，陳榮煉於2020年8月27日獲台灣核發居留證，2022年1月30日期限將屆前，陳榮煉委託他人至移民署申請居留延期。

台灣移民署認為，陳榮煉曾任「中國人民政治協商會議晉江市委員會成員（晉江政協）」還有「福建省澳區政協聯誼會常務副會長」依現行規定不准依親居留延期，同時還廢止他的居留許可處分書。

陳榮煉則辯稱，中國政治協商會的官方網站上，並無他的相關記載，更指「若他具有政協等身分，豈會受大陸政府調查，致使他曾任職於澳門勵駿創建有限公司，數十年來於澳門專注發展的博弈事業，均化為烏有，怎會遭受如此下場。」

但最高行政法院維持台北高等行政法院見解，認為根據相關公司網站，陳榮煉確曾任晉江政協、福建省澳區政協聯誼會常務副會長，不符台灣居留條件，因此不予延長居留，全案確定。