417名跨境電詐疑犯自菲律賓被押解回中國　含7名網上在逃人員

內地持續打擊跨境電信網絡詐騙犯罪，並再次取得成果。近日，隨著36名疑犯從菲律賓被押解回國，前期中國警方和菲律賓警方通過警務執法合作抓獲的電信網絡詐騙疑犯已有417人移交中方，包括網上在逃人員7名。



今年3月，針對菲律賓涉中電信網絡詐騙犯罪的嚴峻形勢，公安部組織部署全國多地公安機關強化線索摸排，緊盯重點案件，研判發現多個盤踞在菲律賓境內實施跨境電信網絡詐騙犯罪的窩點。公安部隨即派員率江蘇、廣西等地公安機關民警組成工作組，赴菲律賓開展警務執法合作。

疑犯被押解上車。（人民日報）

經過緊張工作，案件偵辦取得突破性進展。在中國駐菲律賓使館的大力支持和協調下，工作組積極配合菲律賓警方在邦板牙省克拉克自由港區、馬尼拉帕賽市等多地開展打擊行動，先後搗毀多個特大電信網絡詐騙窩點，現場抓獲過千名疑犯，涉及多個國家，並繳獲手機、電腦、語音網關、涉詐話術劇本等一大批作案工具。今年6月至7月，菲律賓警方分四批將306名中國籍疑犯移交江蘇公安機關，9月至10月，又分兩批將111名中國籍嫌疑人移交廣西公安機關。目前，案件正在進一步偵辦中。

公安機關有關負責人表示，公安機關將保持對跨境電信網絡詐騙犯罪的高壓嚴打態勢，不斷加大工作力度，強化國際警務執法合作，堅決遏制電信網絡詐騙案件高發態勢，切實維護人民群眾財產安全和合法權益。