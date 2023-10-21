上床換上架？中國Apple爆出5名員工涉賄、性侵《原神》職員遭開除

蘋果在今年發表會大動作邀請內地遊戲公司「米哈遊」，並在會上展示該公司的《原神》、《崩壞：星穹鐵道》2大現象級手遊。未料近日爆出至少5名中國App Store員工，因涉嫌性侵米哈遊職員遭開除。



綜合外媒報道，蘋果內部規定負責內容審核及編輯的職員，不得與App開發商人員見面。但一份蘋果內部稽查文件指出，有6名中國App Store職員接受開發商和顧問提供的免費餐點及酒店招待，廠商則得到AppStore的「推薦遊戲」曝光度。

《原神》是由米哈遊開發的動作角色扮演遊戲，具有動漫風格的開放世界環境，採用基於抽卡的基本免費及道具收費制。（資料圖片）

據悉，被開除員工沒批准程式的權限，也無法將程式加入或自App Store移除，但有權把程式放進Store中的推薦清單，目前尚不清楚被開除的5名員工，是否都有收受賄賂、招待，而把廠商的商品放進推薦清單。

不過，《The Information》在報道中指出，確定其中一名App Store員工正是因涉嫌性侵米哈遊職員，遭到蘋果開除。不過對此消息，該員工和米哈遊都未進行回應。

「蘋果員工涉性侵《原神》職員」的消息曝光後，立刻衝上內地微博熱搜，不少網民直呼離譜，也有外界質疑起中國的App Store恐存在「上床換上架」潛規則。

蘋果則對中國App Store爭議發出平穩聲明，「蘋果希望全球員工遵守非常嚴格的道德與商業行為政策。我們會對不當行為的報告進行徹查，並在適當時機毫不猶豫的立即行動，其中就包含解雇員工」。拒絕評論相關爆料。

此外，蘋果雖在發表會展示米哈遊的產品，執行長庫克更在今年3月造訪該公司總部，但雙方關係其實不如檯面上融洽，米哈遊8月至今2度嘗試設置獨立的支付系統，但均以失敗告終，仍須向蘋果支付俗稱「蘋果稅」的抽成。