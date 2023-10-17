蘋果庫克現身成都　iPhone15拍攝景點圖片　引國產手機用戶｢出戰｣

10月16日晚間，蘋果公司行政總裁庫克(Tim Cook)現身成都，並在太古里Apple旗艦店觀看了一場手機遊戲「王者榮耀」表演賽。而1個小時前，他用微博發布一張用iPhone 15 Pro Max拍攝的成都安順廊橋的圖片，表示「你好，成都！」引來網民紛紛拿出國產手機「出戰」。



16日晚間，看完王者榮耀比賽後，庫克在微博中發布影片，並感謝騰訊天美工作室和玩家們，表示「精彩刺激的《王者榮耀》誕生於成都，現已在App Store上風靡全球。」

此外，在抵達太古里1小時前，庫克還在微博發布了一張用iPhone 15 Pro Max拍攝的成都安順廊橋圖片，並表示「你好，成都！」此舉引來不少網民在評論區發出用華為、vivo等國產手機拍攝的照片。也有人曬出自己用iPhone 13等機型拍攝的照片，卻被評論稱「糊」。

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網民睇法：



蘋果拍夜景就是笑話，low得很



快去打螺絲，15ProMax官網沒現貨，第三方還繼續加價



像素這麼爛（我不想用差這個字）的照片，你確定是15拍出來的嗎！！！



庫大爺安順廊橋於2000年12月20日動工，2003年才建成的。只有20年，沒那麼悠久



iPhone14Pro Max 相機能不能優化一下這種色調，太寡淡了



Apple在今年9月13日推出iPhone 15系列新機，並於9月22日正式開賣。10月16日，彭博社引述Counterpoint Research資料顯示，iPhone15中國首發銷量較前代下降4.5%，iPhone 15系列手機在中國銷售情況遇冷，反觀華為今年光Mate 60 Pro就可能賣出500萬至600萬台，熱賣將持續到2024年。有分析指，華為整體銷量已超越蘋果，並從蘋果手中奪走中國市場第一的位置。