探索「光伏發電+漁業養殖」新模式　「國能共享號」主體福建完工

10月19日，全球首個漂浮式風光漁融合項目「國能共享號」平台，在福建莆田南日島海上風電場水域順利完成主體工程。據介紹，「國能共享號」開創海上漂浮式風機與漁業養殖融合發展新模式，每年可減排約8000噸二氧化碳。



據悉，「國能共享號」由江蘇龍源振華海洋工程有限公司總體策劃、主體製造、整體施工，平台由漂浮式風機和養殖網箱組成，是一個開創海上漂浮式風機與漁業養殖融合發展新模式的項目，著力探索「水下產出綠色產品，水上產出清潔能源」的新路徑。

全球首個漂浮式「風光漁」融合項目主體完工。（南通發佈）

龍源振華海上風電工程技術研究院院長馮小星介紹，項目的整體施工主要分為兩部分，即打好「海上地基」和搭建「海上建築物」。整個過程需經歷漂浮式平台拖航、碼頭前沿風機安裝、現場錨鏈鋪設與回接等環節。9月14日，浮式平台在浙江舟山啟動拖航，隨後抵達福建平潭金井碼頭進行風機安裝，至10月19日順利完成主體工程。

據悉，「國能共享號」平台主體完工後，將進入聯合調試階段，預計今年年底可實現並網發電。項目投產後，風力發電機組單日24小時滿負荷運轉可發電9.6萬千瓦時，相當於4.25萬人一天的生活用電量。光伏發電和漁業養殖的創新融合，可實現每年減排約8000噸二氧化碳、40噸二氧化硫、24噸二氧化氮的目標，帶來可觀綠色經濟效益。