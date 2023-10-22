李玟武漢安葬　姚貝娜父親出席紀念展：現在她們做鄰居了

據內媒《澎湃新聞》報道，10月21日，Coco李玟在湖北武漢安葬，武漢石門峰紀念公園舉行李玟紀念展揭幕儀式。2015年，因乳癌復發離世的內地知名歌手姚貝娜亦安葬於此。當日，姚貝娜父親姚峰出席並致辭，「武漢的女兒要回家，貝娜是李玟的粉絲，現在她們做鄰居了」。



據悉，李玟生前曾多次提及自己是武漢人，這一淵源與其母親有關。李玟母親過去受訪時曾表示出生於重慶，後為躲避戰火隨家人輾轉四川各地，抗戰結束後，李玟母親與家人一起離開四川來到武漢，此後前往上海學醫。李玟2000年來漢開演唱會時也在現場提到，自己的舅舅一家就住在武漢。

2022年7月30日，李玟參加在武漢舉行的第36屆大眾電影百花獎閉幕式，在紅毯上，李玟開心表示：「我是武漢姑娘啦！武漢姑娘回家啦！」這也是李玟生前最後一次回漢。

內媒：李玟將於本月在武漢安葬 李思林確認稱「尊重母親安排」

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而石門峰紀念公園也是歌手姚貝娜的安葬之所。2013年，歌手姚貝娜參加《中國好聲音（第二季）》，因優異超群的唱功，成為人氣最高學員，卻在冠軍賽中敗給另一名女學員無緣進入決賽。有不少網民認為節目組故意淘汰姚貝娜，從而引發好聲音「黑幕說」。2015年1月16日，姚貝娜因乳癌復發在深圳離世，安葬於武漢石門峰紀念公園。