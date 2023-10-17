內媒：李玟將於本月在武漢安葬　李思林確認稱「尊重母親安排」

內地《極目新聞》引述知情人士消息稱，歌手Coco李玟將於本月在武漢石門峰紀念公園安葬。



據悉，李玟生前曾多次提及自己是武漢人，這一淵源與其母親有關。李玟母親過去受訪時曾表示出生於重慶，後為躲避戰火隨家人輾轉四川各地，抗戰結束後，李玟母親與家人一起離開四川來到武漢，此後前往上海學醫。李玟2000年來漢開演唱會時也在現場提到，自己的舅舅一家就住在武漢。

2022年7月30日，李玟參加在武漢舉行的第36屆大眾電影百花獎閉幕式，在紅毯上，李玟開心表示：「我是武漢姑娘啦！武漢姑娘回家啦！」這也是李玟生前最後一次回漢。

今年8月，有傳李玟母親與其二姐李思林回武漢為李玟物色墓園；10月14日，李思林接受採訪時亦提到，李玟的安葬將尊重母親安排，「我覺得尊重媽咪，媽咪應該是安排了一個地方，是她自己也會在的墓園。那我們就…媽咪說哪裡就去哪裡。」

知情人士確認表示，李玟將於本月在武漢石門峰安葬，安葬儀式不公開，當日下午石門峰紀念公園將為李玟舉行公開追思會，同時也將在李玟家人的支持下，推出與李玟生平有關的紀念展覽。

值得注意的是，石門峰紀念公園也是歌手姚貝娜的安葬之所。2013年，歌手姚貝娜參加《中國好聲音（第二季）》，因優異超群的唱功，成為人氣最高學員，卻在冠軍賽中敗給另一名女學員無緣進入決賽。有不少網民認為節目組故意淘汰姚貝娜，從而引發好聲音「黑幕說」。2015年1月16日，姚貝娜因乳癌復發在深圳離世，安葬於武漢石門峰紀念公園。