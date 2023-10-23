國家煙草專賣局原局長凌成興被查　為煙草反腐風暴落馬最高級官員

據中央紀委國家監委網站10月23日消息，國家煙草專賣局原黨組書記、局長凌成興涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。凌成興已退休5年，是2021年底以來的煙草反腐風暴中落馬的最高級別官員，也是國家煙草專賣局成立至今首名被查的「一把手」。



國家煙草專賣局原局長凌成興調研煙草工作。（旬陽市人民政府）

公開簡歷顯示，66歲的凌成興曾長期在江西工作，歷任：上高縣委常委、副縣長，豐城市市長，江西省經委副主任，江西省煙草專賣局（公司）局長（經理），江西省省長助理、省煙草專賣局（公司）局長（經理），江西省省長助理、省經貿委主任等職。

2001年，凌成興任江西省副省長，後還兼任過省國資委主任，2006年，他任江西省委常委、常務副省長，2013年5月，他任工信部黨組成員、國家煙草專賣局局長。2018年7月，他被免職，至此番被查。

近期，國家煙草專賣局已有多人被查。今年7月11日，國家煙草專賣局科技司原司長張虹被查。

今年1月6日，國家煙草專賣局原黨組成員、副局長何澤華被查。（資料圖片）

今年1月6日，國家煙草專賣局原黨組成員、副局長何澤華被查。今年7月6日，他被開除黨籍。官方通報指，經查，何澤華長期違規經商辦企業攫取巨額經濟利益，退休後仍利用原職務影響為親屬謀利；公器私用，將手中的公權力和煙草資源異化為謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在職級晉升、職工錄用、煙草業務承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

再早前，2021年5月，中央紀委原派駐國家煙草專賣局紀檢組組長、國家煙草專賣局原黨組成員潘家華被查。2021年11月，他被開除黨籍。官方通報指，經查，潘家華將多名親友安排在煙草系統工作，幫助煙草行業私營企業主謀取私利，靠煙吃煙，利用職務便利在企業經營等方面為他人謀利，並非法收受巨額財物。今年4月，他被判11年。