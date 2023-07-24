「私慾膨脹貪婪成性」　國家煙草專賣局原副局長何澤華涉受賄被捕

據最高人民檢察院24日消息，國家煙草專賣局原黨組成員、副局長何澤華涉嫌受賄、利用影響力受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，經最高檢指定管轄，遼寧省檢察院以涉嫌受賄罪、利用影響力受賄罪對何澤華作出逮捕決定。



中央紀委國家監委早前在何澤華被開除黨籍的通報中指出，何澤華「私慾膨脹，貪婪成性」。



公開資料顯示，1954年出生的何澤華為江蘇淮陰人，此前曾在江蘇、安徽等地工作。2003年7月起，何澤華進入國家煙草專賣局，任黨組成員、副局長，至2014年退休。其在該崗位上工作了超過10年的時間。

中央紀委國家監委在本年7月初發布了何澤華被開除黨籍的消息，通報指出何澤華喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，處心積慮對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規參加公款宴請，接受煙草系統私營企業主安排的宴請；違反組織原則，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物。

該通報又指何澤華私慾膨脹，貪婪成性，長期違規經商辦企業攫取巨額經濟利益，退休後仍利用原職務影響為親屬謀利；公器私用，將手中的公權力和煙草資源異化為謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在職級晉升、職工錄用、煙草業務承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。