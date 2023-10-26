國安部：《反間諜法》未強制收集外企在華數據　美國才是竊密帝國

國安部26日在微信公眾號發布最新文章，針對外界若干誤讀《反間諜法》加以澄清，強調《反間諜法》中關於查閱調取數據的規定「是對現有法律的銜接細化，並非新增授權」，不存在所謂「強制收集」外國企業和人員在華數據。



《反間諜法》自實施以來，頻頻傳出外資企業的擔憂，北京官方也多次與外資企業召開圓桌會，強調營造可預期投資環境，國安部微信公眾號26日發布「《反間諜法》的誤讀和正解（四）」文章，指外界擔憂《反間諜法》衍生數據安全風險的說法是錯誤觀點，強調國安機構對調取數據有《數據安全法》嚴格規定，也不涉及外國企業和人員的合法數據活動。

文章強調，此次修訂《反間諜法》，進一步明確查閱調取資料的執法前提、審批流程、調取限度，規定國家安全機關查閱調取數據應符合三項要求：一是僅限於執行「反間諜」工作任務；二是須經設區的市級以上國家安全機關負責人批准；三是查閱調取有關數據不得超出「反間諜」工作所需的範圍和限度。

國安部門根據《中華人民共和國反間諜法》和《公民舉報間諜線索獎勵辦法》的相關規定，對有貢獻的組織和個人給予相應獎勵。（網上圖片）

文章指出，《反間諜法》針對的是極少數「網絡間諜」等的違法犯罪行為，並不涉及外國企業和人員的合法數據活動，更不存在所謂「強制收集」外國企業和人員在華數據等情事，官方堅持促進數據開發利用和保障數據安全並重，同時依法平等保護外資企業和個人的數據安全。

在對外資企業澄清疑慮之餘，文章也從竊取數據的角度批評美國，指出華府長期以來利用國內法授權和強大的技術能力，無孔不入、無處不在地監控本國人民，監聽世界各國人員，竊取各種數據，嚴重損害他國主權和公民數據安全，是「竊密帝國」、「監聽帝國」、「駭客帝國」。文章列舉近期美國間諜情報機關頻頻使用「網攻武器庫」、「強制科技企業開後門」等方式，對中國大肆進行網絡攻擊、竊密活動，給中國網絡和數據安全帶來嚴重風險隱患。