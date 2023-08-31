中國修訂《反間諜法》後　在華日企員工曝不敢獨自到機場

今年4月，十四屆全國人大常委會第二次會議表決通過修訂後的《反間諜法》。據中央社周三（30日）報道，由於憂心被失蹤，在華日企員工返日時不敢獨自到機場，公司甚至會派員機場相送。



今年3月，日企安斯泰來製藥（Astellas Pharma）一名在中國的50多歲高層主管結束任期準備回日本，但遭北京市安全局扣留，由於其在北京日企社群中屬知名人士，因此消息在日本社群造成震撼。

報道引述消息人士指出，由於涉事日本人都是在機場被抓的，故現時在華日企員工離開中國回去日本時，同事們都會一起去機場，「雖然國安若是要抓人我們不能夠阻止，但是至少我們可以知道他去了哪裏」。

在新的《反間諜法》施行後，日本《產經新聞》曾對過百家在華日企進行問卷調查，在88份回覆的問卷中，有15份對《反間諜法》表示「非常擔憂」，48家表示「有些擔憂」，比例共佔40.7%。而「不太擔憂」的只有11份，另有14份選擇「其他」，「毫不擔憂」的則為0。

4月26日，十四屆全國人大常委會第二次會議表決通過修訂後的《反間諜法》，將「投靠間諜組織及其代理人」、「針對國家機關、涉密單位或者關鍵信息基礎設施等實施網絡攻擊等行為」明確為間諜行為。根據實踐中的情況，適度擴大相關主體竊密的對象範圍，將「其他關係國家安全和利益的文件、數據、資料、物品」納入保護。增加針對第三國的間諜行為。

而日本共同社指，自2015年起，至少有16名日本人因涉嫌從事間諜活動在中國被拘留。日本外務省指，其中5人仍被中方關押。