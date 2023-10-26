涉受賄超2.16億、泄露內幕信息　湖北原副省長曹廣晶案一審開庭

江蘇省徐州市中級人民法院周四（26日）一審公開開庭審理了湖北省人民政府原黨組成員、副省長曹廣晶受賄、泄露內幕信息一案。曹廣晶被控受賄超過2.16億元（人民幣．下同）。



徐州市人民檢察院起訴指控，2004年至2022年，被告曹廣晶利用擔任中國長江三峽工程開發總公司副總經理，中國長江三峽集團公司副總經理、董事長，湖北省人民政府副省長等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、工程承攬、項目開發、職務晉升等事項上提供幫助，非法收受上述單位或個人給予的財物折合人民幣共計2.16億餘元。

此外，曹廣晶在擔任湖北省副省長期間，主導湖北省某上市公司的控股公司紓困重組事宜。2021年1月，曹廣晶將該紓困重組內幕信息透露給他人，致使他人在該內幕信息公開之前買入該上市公司股票，後將股票賣出獲利1042萬餘元。

公訴機關提請以受賄罪、泄露內幕信息罪追究曹廣晶的刑事責任。庭審中，公訴機關出示了相關證據，被告曹廣晶及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，曹廣晶進行了最後陳述並當庭表示認罪悔罪。庭審最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。