煙草系統今年已有14名官員被查：「近親繁殖」問題由來已久

10月23日，中央紀委國家監委網站發佈消息，國家煙草專賣局原黨組書記、局長凌成興涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。據中央紀委國家監委資訊，截至10月23日，今年煙草系統內至少已有14名官員被查，煙草系統多人先後落馬，說明系統內存在著不少問題，「近親繁殖」問題尤其嚴重，迫使中央加大對煙草系統的反腐力度。



自2021年底起，國家煙草專賣局已有多名幹部被查，包括原黨組成員、紀檢組組長潘家華，原黨組成員、副局長何澤華和科技司原司長張虹等。最新一宗凌成興案，則是2021年底以來煙草系統反腐風暴中被查的最高級別官員，也是國家煙草專賣局成立至今首名被查的「一把手」。

凌成興涉嫌嚴重違紀違法被通報。（中央紀委國家監委網站）

據中央紀委國家監委資訊，截至10月23日，今年煙草系統內至少已有14名官員被查。1月以來，安徽、廣東和江西等地省級煙草專賣局（公司）多名處級以上幹部被調查，雲南、安徽和江西等地省級中煙公司也先後有多名幹部被通報。

綜整今年上半年，則有雲南中煙工業有限責任公司4名黨組成員涉嫌嚴重違紀違法被中央紀委國家監委通報。1月16日，雲南中煙工業有限責任公司原副總經理顧波和原總經理張水長同日落馬。5個月之後，雲南中煙工業有限責任公司原總經理朱紹明和原副總經理武怡也被通報調查。

凌成興曾長期在江西任職。（國家煙草專賣局網站）

一般認為，煙草系統企業的「裙帶關係」問題由來已久，在中央紀委國家監委網站，便曾有多篇文章，細數近些年中央和各地的巡視回饋通報，點名煙草系統的「近親繁殖」問題。

比如中央紀委國家監委在對潘家華的違法違紀通報材料中便曾提到，潘家華「靠煙吃煙」，將多名親友安排在煙草系統工作，「縱容親屬利用其職務影響在煙草系統違規獲取巨額利益」。

國家煙草專賣局原副局長何澤華涉受賄被捕，中央紀委國家監委早前在何澤華被開除黨籍的通報中指出，何澤華「私慾膨脹，貪婪成性」。（資料圖片）

而此前落馬的湖南中煙工業有限責任公司原總經理盧平，涉嫌收受賄賂幣4.13億元（人民幣，下同），挪用公款1.35億元。盧平被查之前，就曾有人舉報稱其利用國家煙草行業的專賣壟斷優勢及其領導職務的影響，牟取了巨額的經濟利益。

針對凌成興和多名煙草系統官員相繼接受調查，中國社會科學院法學研究所研究員黃金榮表示，當監管力度不足時，系統內部「近親繁殖」的腐敗問題就容易出現，尤其在如煙草系統這類專業屬性強、經濟誘惑大的行業更容易出現。

中央第八巡視組巡視國家煙草專賣局黨組工作動員會召開。（中央紀委國家監委網站）

黃金榮認為，一旦內部權力的高度集中，就容易形成滋生腐敗的土壤。此外，煙草行業作為高收益行業，容易對幹部形成誘惑。煙草企業作為稅收大戶，給地方政府的財政很大支援，增加了反腐的困難。同時內部的腐敗，往往也容易滲透其他機關部門，腐蝕地方領導幹部。

對此，黃金榮提出，煙草系統依靠專賣制度形成閉環，社會對煙草系統很難起到有效監督，煙草系統的反腐，只能依靠監管部門的有效監督，尤其需要上級紀委和監察機關的監督。黃金榮說，期望能借著煙草系統的反腐，打破煙草系統的封閉模式，以開放透明的方式接受社會公眾的監督。