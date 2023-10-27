李克強68歲逝世　總理任內平實接地氣　留下與民眾互動合影｜圖輯

中國共產黨第十七屆、十八屆、十九屆中央政治局常委，國務院原總理李克強，2023年10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享年68歲。



李克強給外界許多人留下的印象是平實、低調、接地氣、清醒的改革開放意識。他上任以來力推簡政放權，大幅削減不必要的政府審批事項，給民眾、企業辦事創造便利。他多次為包括小商小販、卡車司機、快遞員在內的中下階層發聲，主張在城市發展過程中給地攤經濟一定的空間。他主張以人為核心的城鎮化，大力推進棚戶區改造工程，持續主抓惠及約1億人居住的城鎮棚戶區和城中村改造工作。

2023年3月5日，第十四屆全國人民代表大會第一次會議開幕，國務院總理李克強作任內最後一份《政府工作報告》。

李克強在政府工作報告中指出，港澳台工作取得新進展。依照憲法和基本法有效實施對特別行政區的全面管治權，制定實施香港特別行政區維護國家安全法，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，推動香港進入由亂到治走向由治及興的新階段。李克強在報告中對香港特別行政區同胞、澳門同胞表示誠摯感謝。

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被認為作風貼近民情的李克強，曾在2020年的兩會記者會上，直言中國有6億人口的每個月收入只有1000元人民幣左右，頗受基層民眾的好評。在2022年的兩會，他也在記者會上提到本屆政府以來最大的挑戰，直言是新冠疫情及其給經濟帶來的嚴重衝擊，但強調「我們志不求易、事不避難、行不避險，盡了最大努力」。

李克強於今年3月結束十年總理生涯。卸任前，2月23日，最後考察了國家發展改革委、財政部，囑託大家「牢牢記住，發展還是我們的第一要務，發展的動力還在於改革」。3月2日，他攜國務院全體領導成員與工作人員拍攝了「畢業照」。