國務院原總理李克強逝世｜因心臟病搶救無效　於上海病逝享年68歲

中國共產黨第十七屆、十八屆、十九屆中央政治局常委，國務院原總理李克強，近日在上海休息，2023年10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享年68歲。訃告後發。



2007年，李克強在中國共產黨十七大上升任政治局常委，次年擔任國務院第一副總理，成為正國級領導人。2012年他又連任政治局常委，次年升任國務院總理。2012年到2022年期間，在政治局常委中，李克強的黨內排名僅次於習近平。

國務院總理李克強。（新華社）

擔任總理期間，李克強提出「放管服」改革，推動結構性改革。李克強曾主張在城市發展過程中給地攤經濟一定的空間。

在2020年「兩會」的新聞記者會上，李克強曾說出中國當前有6億人口的每個月收入只有人民幣1000元左右。

李克強2月23日曾到國家發展和改革委員會、財政部考察並主持召開座談會，他對兩個單位職員的談話影片在社群媒體上播放量超過10億次。

2022年10月16日 中國共產黨第二十次全國代表大會在北京開幕。李克強主持大會。 (新華社)

李克強2022年作最後一次政府工作報告

2022年全國「兩會」記者會上，李克強曾說，今年是本屆政府的最後一年，也是他擔任總理的最後一年。

李克強當時曾說，本屆政府以來，國際形勢複雜多變，國內矛盾和困難疊加。說到最大的挑戰，那還是新冠疫情及其給經濟帶來的嚴重衝擊，「我們志不求易、事不避難、行不避險，盡了最大努力」。

李克強總理生涯結束 攜國務院全體人員拍「畢業照」

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李克強簡歷

李克強，男，漢族，1955年7月生，安徽定遠人，1974年3月參加工作，1976年5月加入中國共產黨，北京大學法律系和經濟學院經濟學專業畢業，在職研究生學歷，法學學士、經濟學博士學位。

曾任中央政治局常委，國務院總理、黨組書記。

1974－1976年 安徽省鳳陽縣大廟公社東陵大隊知青

1976－1978年 安徽省鳳陽縣大廟公社大廟大隊黨支部書記

1978－1982年 北京大學法律系學習，校學生會負責人

1982－1983年 北京大學團委書記，共青團中央常委

1983－1983年 共青團中央學校部部長兼全國學聯秘書長1983－1985年 共青團中央書記處候補書記

1985－1993年 共青團中央書記處書記兼全國青聯副主席(其間：1991.09－1991.11中央黨校省部級幹部進修班學習)

1993－1998年 共青團中央書記處第一書記兼中國青年政治學院院長

(1988－1994年北京大學經濟學院經濟學專業在職研究生學習，獲經濟學碩士、博士學位)

1998－1999年 河南省委副書記、代省長

1999－2002年 河南省委副書記、省長

2002－2003年 河南省委書記、省長

2003－2004年 河南省委書記、省人大常委會主任

2004－2005年 遼寧省委書記

2005－2007年 遼寧省委書記、省人大常委會主任

2007－2008年 中央政治局常委

2008－2013年 中央政治局常委，國務院副總理、黨組副書記

2013－2022年 中央政治局常委，國務院總理、黨組書記

第十五屆、十六屆、十七屆、十八屆、十九屆中央委員，十七屆、十八屆、十九屆中央政治局委員、常委。第八屆全國人大常委會委員。