李克強逝世｜在任期間多次親赴賑災　更曾自掏腰包帶動災區消費

中國共產黨第十七屆、十八屆、十九屆中央政治局常委，國務院原總理李克強，2023年10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享年68歲。

李克強被認為作風貼近民情，他在任國務院總理期間，曾多次親自赴災區賑災，更自掏腰包在災區購物，帶動當地消費。



2020年8月，重慶發生嚴重洪災，位於涪江沿線的潼南區雙壩村，合共逾8000人受災，村莊周圍的農田、蔬菜大棚全部損毀。此外，包括磁器口、南濱路、朝天門等重慶標誌性景點完全浸泡在水中，嚴重影響商家生計。

時任國務院總理李克強穿着雨鞋，在當地幹部的陪同下步行進入災區。由於當地洪災情況嚴重，道路皆是淤積爛泥，但李克強仍走進水毀房屋、受災農田和災民安置點並詢問村民有什麼具體困難。

其後，李克強又到重慶市區內知名景點磁器口勘災。李克強一連走訪多間商舖以及住戶察看受災情況。

當地店家向李克強提到，「歇業時間一長，客流便少了許多。」李克強除口頭慰問商家，還在離開磁器口前，臨時走進一間麻花店，自掏腰包購買三袋麻花，用實際行動支持商家、帶動消費。

此外，2021年河南發生嚴重洪災，鄭州地鐵發生水浸事故，造成至少14人死亡、5人受傷。李克強到新鄉衛輝市登上正在修復中的衛河大堤考察修復進展情況，以及到鄭州地鐵5號現場視察。

李克強當時強調，要強化預警和應急疏散機制並追究責任。「鄭州720特大暴雨造成人員重大傷亡很痛心，一旦有特大而極端的預警情況，該停就停、該關就關，生命至上，避險為要，這件事情在全社會引起很大的影響，國務院也成立特大暴雨災害調查組，要實事求是，把各方面情況調查清楚，與此同時對失職瀆職要問責追責。」