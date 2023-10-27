李克強逝世｜生前經典鏡頭：一日會16國領導人　間隙會商開懷大笑

中國共產黨第十七屆、十八屆、十九屆中央政治局常委，國務院原總理李克強，2023年10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享年68歲。



李克強生前留下不少經典鏡頭，當中2014年，他在塞爾維亞出席第三次中國—中東歐國家領導人會晤時，與16國領導人分別會晤。當李克強送走每一位剛剛結束會談的領導人匆匆趕回座位時，隨行的國務院各部部長旋即圍攏到他身旁進行會商，令人印象深刻。

圖中可見時任財政部部長樓繼偉、交通運輸部部長楊傳堂、中央人民銀行行長周小川，以及外長王毅等人。期間，周小川曾手捧ipad，一旁的李克強及幾位部長饒有興致地圍觀。另一張圖顯示，李克強手持一份文件開懷大笑，後面的王毅也笑得合不攏嘴，成為經典畫面。

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發表講話時，李克強提到，政治經濟形勢發生深刻複雜變化，世界各國都面臨穩定增長、促進就業、調整結構的緊迫任務。同時，地區熱點問題此起彼伏，安全穩定受到嚴峻挑戰。但和平與發展仍然是時代潮流，中國將堅定不移走和平發展道路，堅定不移實施互利共贏的開放戰略，維護世界和平與地區安全穩定，願與包括中東歐國家在內的各國一道，促進世界持續發展和繁榮穩定。

「朋友如真金，百煉色不回」，李表示，中國與中東歐國家是歷史上的老朋友和現實中的新夥伴，雖然在地理上是「遠親」，但在心靈上是「近鄰」。相信中國－中東歐合作在雙方努力下，一定會生機勃勃，展現出更加美好的前景。

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