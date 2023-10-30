中國自主研製｢太行7｣燃氣輪機正式投用　1小時發電量逾5000千瓦時

10月29日，中國首台具有完全自主知識產權、自主研製的「太行7」燃氣輪機，在深圳東南約180公里的海上油氣平台正式投入運行。



燃氣輪機發電機組是海上油氣平台的動力來源，被稱為海洋裝備的「心臟」，也是工業強國的重要標誌。因其極高的設計、製造、試驗難度，世界上僅有少數國家具備獨立自主研製能力。近年來，中國不斷完善生產製造技術體系，攻克一批關鍵核心技術，燃氣輪機行業取得了一系列成就。

中國首台具有完全自主知識產權、自主研製的「太行7」燃氣輪機，在深圳東南約180公里的海上油氣平台正式投入運行。（央視新聞）

「太行7」燃氣輪機是中國自主研製的7兆瓦燃氣輪機，具有功率大、啟動快、能耗低、維護簡便等優點，1小時發電量超過5000千瓦時，相當於500個家庭一天的用電需求，可以滿足1座海上油氣平台全部生產和生活需要。與同功率燃油發電機組相比，每年可減少近8萬噸二氧化碳排放。「太行7」所在的陸豐8-1中心平台，共設置2台國產燃氣發電機組，並配套2套高壓變壓器及1套電網管理系統。

此外，「太行7」海上平台燃氣輪機首次實現雙燃料技術應用，可以將石油開采時產生的伴生氣直接作為燃料，也可使用常規的柴油。「太行7」燃氣輪機著重考慮防風減振、結構布局等海上平台專有使用需求，能夠在海洋惡劣環境下長時間穩定運行。

此次投用的「太行7」燃氣輪機項目從2021年開始啟動，科研人員針對海上使用環境的苛刻，以及防風、減振、結構布局等設計需求，創新設計理念，聚焦設計、製造、試驗和維修服務多維度，在「太行」航空發動機基礎上，成功突破了多項關鍵核心技術。

目前，中國已建成燃氣輪機完整的研發製造產業鏈，形成了自主高效的燃氣輪機技術創新、質量控制、運營管理等體系。目前，已研發了填補國內空白的「太行7」「太行15」「太行25」三種輕型燃氣輪機和「太行110」重型燃氣輪機，可滿足油氣平台、機械驅動、熱電聯供、分布式能源、調峰電站等多領域應用需求。