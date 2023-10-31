中國籍Apple女員工美國飆車害死男伴　隱瞞其死訊　被捕前逃回國

26歲的中國籍女子、Apple程式工程師葉某在美國深夜疑似酒駕飆車發生車禍，致同車的27歲劉姓男子當場死亡，更在逮捕令生效之前逃離美國。據了解，葉某在事發後曾住院數天，期間刻意向劉男好友和父母隱瞞他的死訊，等到出院後就乘車前往加拿大，從加拿大搭飛機逃回中國。



《紅星新聞》報道，車禍發生在當地時間9月30日凌晨3時45分左右，地點是美國華盛頓州金縣柏衛市（Bellevue，又稱貝爾維尤市）警方表示，當時葉女駕著保時捷（Porsche）911跑車，車禍發生時速超過90英里（約合145公里），並且警方懷疑葉某酒駕，金縣檢方指控葉某犯有駕車殺人罪。



美國華盛頓州金縣高等法院公開發布指控文件顯示，當地時間9月30日凌晨3時45分左右，葉某車禍發生前以超過90英里（約合145公里）的時速駕駛一輛保時捷911跑車，劉先生在副駕上。車輛撞上了混凝土護欄，飛到了空中，又撞到了混凝土牆，最後朝上著地。

道路視頻監控顯示，車輛撞上護欄前已經失控，撞上護欄後在空中飛了好幾圈：

柏衛市警方發言人SethTyler則表示，車輛飛起後撞到了上方的橋，從警方提供的照片可以看出，現場留下了明顯的剎車痕跡。（紅星新聞）

警方9月30日發佈的新聞稿和指控文件顯示，劉先生受傷嚴重，被當場宣佈死亡。葉某則被送往醫院。葉某拒絕提供任何關於劉先生的信息。警方找到了劉先生在西雅圖工作的中國公司，才通知到劉男親屬。

在美國逮捕令生效前 從加拿大逃回中國

葉某在逮捕令生效之前逃離了美國。根據法庭文件，在檢方請求下，10月9日，法庭簽發了逮捕令，保釋金為200萬美元。檢方同時要求保釋附帶被告上交護照、沒有法庭允許不得離開華盛頓州的條件。

警方表示，他們確定葉某10月6日離開醫院，10月9日被人開車送去了加拿大溫哥華，約上午11點越境，10日上午飛回了中國，而逮捕令當天晚上才進入系統。「要是逮捕令早一天簽發，她就會被留下了。」

該輛保時捷毀損嚴重可見當時的撞擊力道。（紅星新聞）

當地警方懷疑葉某酒駕，警方指控文件表示，每次葉某說話，警察和消防員都可以從她的呼吸中聞到濃重的酒精味。車禍發生三小時後，驗血命令發出。但截至10月6日，實驗室結果仍然未出

警方表示，他們本以為葉某有傷，不會這麼快離開醫院，而醫院沒有通知他們葉某走了。由於車輛有翻轉，他們需要評估當時誰才是司機。警方表示將評估相關流程。

法庭文件顯示，葉某已有代理律師，但她本人並未出席10月23日的提審聽證會。因此，法庭進一步發出了逮捕令。

好友：女方故意拖延，隱瞞男方死訊稱「他休息一下」

《 紅星新聞》報道，據了解，葉某在蘋果工作，劉先生則在TikTok工作，兩人都是程式設計師。自稱是男女雙方好友的強先生（化名）透露，9月30日前半夜，好友向男方發出打牌邀約，男方答應並承諾晚點到，「但大家卻再沒等到他」。

法院的公開指控文件顯示，葉某和劉先生都是在西雅圖工作的中國公民。警方表示，她只要進入與美國有引渡條約的國家，她就會被捕。但目前中國和美國並無引渡條約。

柏衛市警方發言人SethTyler指出，「我們現在的關切是確保受害者的家屬得到應有的解脫和正義。我們請求葉小姐回到美國並和我們配合。」

強先生提到，事發送醫後，葉某去洗手間從醫院打車離開，並在之後幾天里，持續更新個人Instagram分享生活，讓好友們誤認為她和劉先生都無事發生。期間另外一位好友多次向葉某詢問劉先生情況，葉某一直推諉，表示自己並不知情，並稱「啊沒事的，你先別著急，他先休息一下，然後過兩天就找你了。」

強先生批評，意外發生後，葉某一直騙我們男生沒事，還發社交平台在家吃下午茶，「她明明知道男生已經過世了卻不告訴好友實情，讓我們錯過了他的頭七，他父母也是在事發兩周後才知道他們兒子過世了。」

據瞭解，強先生所指葉某的小紅書賬號已經隱藏所有內容，強先生所指的Instagram賬號也已無法搜索到。

強先生表示，在朋友們眼中劉先生的條件非常好，27歲，在TikTok當軟件工程開發師，已經做到了senior的職位，會開飛機，和朋友同事相處融洽。「不出這件事的話，他前途真的很好。」

目前，強先生及其朋友無法確定葉某在國內的位置，也無法瞭解到葉某近況，「這個案件法院還在處理中，我們希望葉某能夠得到嚴懲。」