中國首例T2T低軌衛星通信測試成功！延時降低50%極地遠海都可通信

近日，銀河航天在靈犀03星上成功實現了國內首例終端到終端（Terminal to Terminal，T2T）低軌衛星通信測試。該衛星於2023年7月23日在太原衛星發射中心成功發射，是中國首款使用柔性太陽翼的低軌寬帶通信衛星。



據介紹，本次終端到終端低軌衛星通信測試是指衛星地面終端之間直接通過衛星上的交換設備進行通信，無需經過地面信關站進行數據中轉。在這樣的工作模式中，由於省去了信關站中轉的環節，通信時延可以降低50%，同時也提高了整個系統的靈活性和可用性。

國內首例終端到終端低軌衛星通信測試成功。（銀河航天）

靈犀03星所搭載的數字載荷，從相控陣天線到數字硬件單機以及數字信號處理軟件，均為銀河航天自主研發，相控陣天線采用新型螺旋線式陣列排布技術和混合波束成形天線架構，生成多波束能量更集中，信號幹擾更小，集成度更高，體積更小巧。此外，硬件設施在重量、體積、尺寸、功能上均實現了大幅優化。

靈犀03星於2023年7月23日在太原衛星發射中心成功發射，是中國首款使用柔性太陽翼的低軌寬帶通信衛星。（銀河航天）

銀河航天首席技術官朱正賢表示，通常來說，用戶想成功使用衛星上網，除了要使用衛星終端連上衛星，還需要通過地面信關站中轉這顆衛星的數據到地面公共網絡。本次測試的意義在於為衛星通信提供了一種更加靈活的模式。在極地、遠海等偏遠地區，即使沒有信關站覆蓋也能進行衛星通信。