3名地質勘探人員受困崑崙山無人區　手機發「北斗衛星訊息」獲救

10月11日，3名地質勘探人員被困新疆崑崙山脈無人區，依靠「北斗衛星訊息」發送求救訊號，家人報警後成功獲救。



據《紅星新聞》報道，10月11日17時58分，新疆且末縣哈底勒克鄉附近的崑崙山脈無人區有3名人員因車輛故障而被困，於是通過「北斗衛星訊息」功能從手機發出求救訊息。

接警後，消防救援人員立即趕往現場處置。19時04分，消防員到達報警人發送的坐標位置，利用導航系統搜尋。21時20分，消防員聯合公安等救援部隊到達指定位置，找到受困人員及車輛。

據悉，三名受困人員是兵團國資委設計院工作人員，正在且末縣附近崑崙山脈進行地質勘探，行駛至無人區時勘探工程車因引擎防凍液軟管破裂車輛無法正常啟動，導致3人受困。

消防人員駕駛戰勤保障車牽引受困車輛，拖至附近木納布拉克聯合檢查站待修，3名受困人員搭乘救援車送往縣城。23時40分，成功將3名受困人員轉移到縣城賓館。

報道稱，由於地處無人區沒有手機訊號無法與外界取得聯繫，當時情況較為緊急。受困者寇超就嘗試使用手機的「北斗衛星」功能發送求救訊息給家人，家人接收到訊息後立即報警，終於等到消防員前來救援。