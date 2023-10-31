哈馬斯指中國擬效仿襲台　解放軍中將：大國軍隊怎能效法武裝組織

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯海外領導人馬夏爾（Khaled Mashal）近日接受埃及媒體訪問時脫口而出，聲稱中國對哈馬斯此次突襲以色列的行動相當感興趣，考慮效仿卡薩姆旅（al-Qassam），對台灣發動類似突襲，引發討論。不過，解放軍中將回應稱，稱中國是大國軍隊，怎能效仿武裝組織？



馬夏爾接受埃及電視台「Sada Elbalad TV」訪問，訪談片段被總部位於美國華盛頓特區的「中東媒體研究所」（Middle East Media Research Institute, MEMRI）轉發，馬夏爾指出，希望在西方的阿拉伯社群能夠積極參與，並與中俄兩個超級大國合作，他當場表明，俄羅斯從哈馬斯的突襲行動中受益，因為哈馬斯分散了美國對俄羅斯和烏克蘭的注意力。

哈馬斯海外領導人馬歇爾。（推特＠Khaled Mashal）

話鋒一轉，馬夏爾談到中國，聲稱「中國認為哈馬斯此次的突襲行動是個相當耀眼的案例」，更稱北京正考慮對台灣進行如同卡薩姆旅襲擊以色列的計劃，炫耀稱「阿拉伯人正給世界上一堂大師課」。

不過，人民解放軍中將、軍事科學院原副院長何雷出席香山論壇時，直接否定了這項說法。何雷表示，「中國軍隊怎麼能夠效法其他武裝組織或軍隊，中國是一個大國，中國軍隊是個大國的軍隊，是獨立自主的社會主義國家，奉行中國特色的防禦性的國防政策。」

解放軍軍事科學院前副院長何雷（右）曾於2018年作為中國代表團團長，率團出席香格里拉對話。圖左為時任美國防長馬蒂斯，中間位為時任日本防務大臣小野寺五典。（視覺中國）

何雷強調，中國決不會模仿世界任何一支國家的軍隊，一貫主張和平，並指中國只有迫不得已的情況下才會進行自衛反擊，但談到台灣議題時，何雷則稱，統一台灣沒有時間表，擦槍走火責任完全在台灣。