香山論壇｜張又俠稱有國家挑起代理人戰爭　已收漁翁之利

中國中央軍事委員會副主席張又俠10月30日在第十屆北京香山論壇上發表講話時指出，個別國家唯恐天下不亂，蓄意製造動蕩，插手地區事務，干涉別國內政，策動顏色革命，不惜挑起代理人戰爭，已收漁翁之利。



張又俠表示，冷戰思維陰霾不散，要應避免陷入陣營對抗。人類文明已進入21世紀，霸權主義、冷戰思維早已不合時宜，不得人心，全世界有良知的人們都在期盼和平發展、合作共贏。但個別國家始終抱着你輸我贏的零和思維，信奉弱肉強食的叢林法則，大搞拉幫結派的集團政治，推行築牆設壘的單邊主義，使世界充滿了戰爭的陰霾和人道主義的災難。必須高度警惕冷戰思維捲土重來，共同抵制撕裂世界的錯誤做法。

張又俠指出，地緣政治形勢嚴峻，應努力消弭戰亂。環顧當今世界，熱點問題此起彼伏，戰爭之痛、動蕩之亂、生命之傷不斷上演。然而個別國家唯恐天下不亂，蓄意製造動蕩，插手地區事務，干涉別國內政，策動顏色革命，手伸到伸向哪裏，哪裏就不得安寧，甚至為一己之私到處埋釘子，人為製造很多地緣矛盾，長期拉偏架，導致地區局勢複雜難解，背後遞刀子，不惜挑起代理人戰爭，已收漁翁之利。各國合則世界安。必須高度警惕人為激化矛盾，渲染對抗，避免戰略誤判。當務之急是防止地區熱點升級失控。

張又俠強調，國際安全不可分割，應共同應對多重危機。在全球性挑戰面前，沒有誰能獨善其身，必須高度警惕各領域風險源疊加聯動，在團結協作中化解安全風險，破解安全困境。相互尊重是共同安全的基本前提。在全球化大潮下，各國不是各自乘坐在190多條小船上，而是共乘一條大船，休戚與共，安危共擔。國家不論大小、強弱、貧富，都是這條大船上的平等一員，唯有彼此尊重，同舟共濟，才能穿越驚濤駭浪，駛向光明未來。