嚴重違紀違法涉嫌受賄犯罪　大連海關3人同日被「雙開」

10月31日，大連市紀委監委官方通報，大連海關三名官員同日被「雙開」。三人分別是大連海關所屬大東港海關原黨委書記、關長鄧國風，大連海關所屬大窯灣海關原黨委委員、副關長宮國政以及大連海關綜合業務處原副處長王輝。



據通報，經查，鄧國風喪失理想信念，背離初心使命，無視中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，違規接受他人宴請，長期無償借用管理服務對象車輛；不按規定報告個人有關事項；違規從事營利活動；利用職務便利為他人在加快通關速度、通過海關稽查、通過考錄面試等方面謀利，並非法收受財物。鄧國風嚴重違反黨的組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。經中央紀委國家監委駐海關總署紀檢監察組研究決定，由大連海關黨委給予鄧國風開除黨籍、開除公職處分；收繳其違紀違法所得。遼寧省大連市長海縣監委將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

經查，宮國政喪失理想信念，背離初心使命，無視中央八項規定精神，違規收受禮品禮金；在組織函詢時不如實說明問題；違規從事營利活動；利用職務便利為他人在加快通關速度、貨物查驗等方面謀利，並非法收受財物。宮國政嚴重違反黨的組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。經中央紀委國家監委駐海關總署紀檢監察組研究決定，由大連海關黨委給予宮國政開除黨籍、開除公職處分；收繳其違紀違法所得。遼寧省大連市長海縣監委將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

經查，王輝喪失理想信念，背離初心使命，無視中央八項規定精神，違規收受禮品禮金；違規從事營利活動，通過民間借貸獲取大額回報；利用職務便利為他人在加快通關速度、刪改進出口單據等方面謀利，並非法收受財物。王輝嚴重違反黨的廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。經中央紀委國家監委駐海關總署紀檢監察組研究決定，由大連海關黨委給予王輝開除黨籍、開除公職處分；收繳其違紀違法所得。遼寧省大連市長海縣監委將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。