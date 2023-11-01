有片｜Apple女員工飆車害死人逃回中國　美警方將申請國際紅通令

26歲的中國籍女子、Apple程式工程師葉婷在美國深夜疑似酒駕飆車發生車禍，致同車的27歲劉姓男子當場死亡，在逮捕令生效之前逃離美國。事發當時的影片也曝光。警方表示當時葉女駕著保時捷（Porsche）911跑車，車禍發生時速超過90英里（約合145公里），影片可以看到車子高速前進後面有大片白煙，最終撞上護欄。



美國警方懷疑葉婷酒駕，金縣檢方指控葉婷犯有駕車殺人罪。據了解，葉婷在事發後曾刻意向劉男好友和父母隱瞞他的死訊，等到出院後就乘車前往加拿大，從加拿大搭飛機逃回中國。因中國與美國沒有引渡令，美國警方表示，警方將申請國際刑警組織的紅色通緝令，「當葉進入任何與美國有引渡條約的國家時，將被標記並被逮捕」。



《紅星新聞》報道，車禍發生在美國華盛頓州金縣柏衛市（Bellevue，又稱貝爾維尤市），金縣高等法院公開發布指控文件顯示，當地時間9月30日凌晨3時45分左右，葉婷車禍發生前以超過90英里（約合145公里）的時速駕駛一輛保時捷911跑車，劉先生在副駕上。車輛撞上了混凝土護欄，飛到了空中，又撞到了混凝土牆，最後朝上著地。

道路視頻監控顯示，車輛在撞上護欄前已經失控：

警方9月30日發佈的新聞稿和指控文件顯示，劉先生受傷嚴重，被當場宣佈死亡。葉婷則被送往醫院。葉婷拒絕提供任何關於劉先生的信息。警方找到了劉先生在西雅圖工作的中國公司，才通知到劉男親屬。

當地警方懷疑葉婷酒駕，警方指控文件表示，每次葉婷說話，警察和消防員都可以從她的呼吸中聞到濃重的酒精味。車禍發生三小時後，驗血命令發出。但截至10月6日，實驗室結果仍然未出。

葉婷在車禍發生後逃回中國。（紅星新聞）

美國與中國無引渡條約 美國警方：考慮發國際紅通令

葉婷在逮捕令生效之前逃離了美國。根據法庭文件，在檢方請求下，10月9日，法庭簽發了逮捕令，保釋金為200萬美元。檢方同時要求保釋附帶被告上交護照、沒有法庭允許不得離開華盛頓州的條件。

警方表示，他們確定葉婷10月6日離開醫院，10月9日被人開車送去了加拿大溫哥華，約上午11點越境，10日上午飛回了中國，而逮捕令當天晚上才進入系統。「要是逮捕令早一天簽發，她就會被留下了。」

中國與美國沒有引渡令，但當地警方正在與美國聯邦司法系統合作，看有什麼辦法可以將葉追捕歸案。柏衛市警方發言人泰勒（SethTylerＰ）指出說，警方將申請國際刑警組織的紅色通緝令，當葉進入任何與美國有引渡條約的國家時，將被標記並被逮捕。

發言人泰勒表示，「我們只是想向葉女士表明，她因車輛殺人罪被通緝，我們需要她回來與我們交談」，泰勒指出，「我們懇請葉回來，希望她能意識到，這裏有一個悲傷的家庭。她可以通過返回美國來處理好這件事。這樣不論是她還是受害者家庭，才能繼續前行。」

葉婷身份曝光 好友：刻意隱瞞死訊

法院的公開指控文件顯示，葉婷在蘋果（Apple）工作，是一名數據軟件工程師；坐在副駕駛、不幸身亡的男生是27歲的Yabao Liu（柳），柳先生在TikTok西雅圖分部工作，從事人工智能專業方面的工作。

內地網民找出葉婷的Linked In、小紅書等帳號，可以確定她真的是Apple的員工，也可以看到她買到保時捷911時興奮地拍圖炫耀：

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有網民爆料說柳是葉的男朋友，但也有網民澄清說兩人只是普通朋友，夜裡聚會結束後搭車回家。自稱是男女雙方好友的強先生（化名）透露，9月30日前半夜，好友向男方發出打牌邀約，男方答應並承諾晚點到，「但大家卻再沒等到他」。

柳的親友爆料稱，葉婷在事後對所有人隱瞞柳已經死亡的消息，裝成沒事的樣子。許多人傳訊息問葉婷柳先生的情況，葉婷一直推諉，表示自己並不知情，並稱「啊沒事的，你先別著急，他先休息一下，然後過兩天就找你了」，並稱「他現在是安全的」、「你可以問問警察」，對於朋友詢問「是不是你開的車」，葉婷則不願回應。

從葉婷和柳先生親友的對話可以看到，葉婷隱瞞柳先生死訊：

強先生批評，意外發生後，葉婷一直騙柳先生的親友他沒事，還發社交平台在家吃下午茶，「她明明知道男生已經過世了卻不告訴好友實情，讓我們錯過了他的頭七，他父母也是在事發兩周後才知道他們兒子過世了。」

檢方指控，事故後，葉拒絕向警方提供有關柳的信息，所以事故後好幾天，警方一直在和多方瞭解事故發生情況，確認死者身份，後來找到了他在西雅圖工作的中國公司。從柳先生親友提供的截圖可以看出，葉婷看到謊言被揭穿，還辯稱「我是要回國找他（柳男）的父母。」

強先生表示，在朋友們眼中柳先生的條件非常好，27歲，在TikTok當軟件工程開發師，已經做到了senior的職位，會開飛機，和朋友同事相處融洽。「不出這件事的話，他前途真的很好。」

目前，強先生及其朋友無法確定葉婷在國內的位置，也無法瞭解到葉婷近況，「這個案件法院還在處理中，我們希望葉婷能夠得到嚴懲。」