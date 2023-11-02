中國第40次南極考察「雪龍兄弟」上海啟航　赴東南極建新科考站

11月1日，中國第40次南極考察啟航儀式在上海舉行。上午9時，自然資源部黨組書記、部長王廣華向考察隊授旗，並宣布啟航。科考隊員與科考船整裝待發，「雪龍兄弟」奔赴南極。



據《澎湃新聞》報道，此次南極考察隊由內地80餘家單位460多人組成，計劃2024年4月返回，歷時5個多月。考察任務首次由3艘船保障，其中「雪龍」和「雪龍2號」從上海出發，主要執行科學考察、人員運送和後勤補給任務，「天惠」輪貨船從江蘇張家港出發，主要承擔新科考站興建物資運送任務。

本次南極考察團將有3項任務。一是在東南極羅斯海沿岸區域，興建新的、中國第五個南極科考站。將是繼長城、中山站之後的第3個常年考察站，也是首個面向太平洋扇區的考察站，將開展大氣環境、海洋基礎環境、生物生態等多圈層、多學科的觀監測與科學研究工作。建成後預計可接待度夏考察人員80人，越冬調查人員30人。

二是圍繞氣候變遷對南極生態系的影響與回饋進行調查。對東南極普里茲灣、太空人海，西南極羅斯海、阿蒙森海及南極半島臨近海域進行生物生態、水體環境、沉積環境、大氣環境及污染物分布綜合調查監測；並進行生態系、近岸海洋環境、土壤環境、地質環境、大氣環境、雪冰環境、太空環境綜合調查監測，深入研究南極在全球氣候變遷中的作用。

三是積極進行國際合作。與挪威、澳洲等多國合作，探究南極冰蓋接地帶關鍵數據，空白區域的冰-海-基岩相互作用，支持冰蓋物質平衡的精確評估和不穩定性研究。與美國、英國、澳洲、義大利、韓國、俄羅斯、智利等國進行後勤支援的國際合作。