「雪龍兄弟」抵達南極中山站附近海域　「雪龍2」號破冰引航

中國極地科考破冰船「雪龍」號和「雪龍2」號周三（20日）抵達南極中山站附近海域。當日傍晚起，「雪龍2」號進行首次陸緣冰破冰作業，為「雪龍」號大規模卸貨開道。

「雪龍2」號（後）為「雪龍」號（前）開道，幫助它突破陸緣冰阻擋，儘量靠近中山站，以便開展大規模海冰卸貨。（新華社）

據悉，這是中國第36次南極考察，也是首次「雙龍探極」。「雪龍」號載貨能力強、航速相對較快，到南極的物資運輸主要由其承擔；而首航南極的「雪龍2」號破冰能力強。往年「雪龍」號海冰卸貨距離中山站總是相對較遠，這次「雪龍2」號可以走在前面破冰引航。

據官媒《新華社》報道， 19日下午，航行在南極圈外的兩艘破冰船首次結隊向中山站前進。進入南極圈後，密集浮冰區愈來愈多。雖然「雪龍2」號在前開道，但其開出的水道迅即被亂冰堆積，「雪龍」號前進困難。

兩船通往南極中山站方向。（新華社）

至20日中午，「雪龍」號被密集浮冰圍住。相距2海里左右的「雪龍2」號隨即掉轉船頭，為「雪龍」號拓寬水道，及時解圍。當日傍晚，兩船抵達距離中山站約13海里的陸緣冰區。「雪龍2」號進行首次陸緣冰破冰作業，為將展開大規模海冰卸貨的「雪龍」號開道。破冰約1海里後，「雪龍2」號退出已破冰的航道，「雪龍」號沿此開進。

考察隊其後根據最新冰情分析研判，確定破冰路線後，「雪龍2」號在21日下午展開連續破冰作業，兩船通往中山站方向。至22日，「雪龍」號船上開始用直升機吊運一些中山站和內陸出發基地急需的油料等物資。與此同時，「雪龍2」號繼續破冰。據悉，待破冰到合適的位置後，「雪龍」號再跟進，屆時將開始海空立體卸貨。

（新華社）