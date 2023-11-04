吉林煤礦4死爆燃事故調查報告：蓄意瞞報事故　36人被問責

今年4月2日下午，吉林省白山市江源區吉坤礦業有限公司+290m東一石門南翼二層四上山採煤工作面發生一宗大型瓦斯爆燃事故，導致4人死亡、4人受傷（另有4人身體不適，經吸氧後痊愈），直接經濟損失1016萬元（人民幣．下同）。近日，國家礦山安全監察局吉林局公布調查報告，顯示吉坤煤礦違法轉運火化遺體、蓄意瞞報事故，36人被問責。



據悉，事故發生後，吉坤煤礦未按規定報告，採取違法轉運和火化遇難人員遺體、封閉事故現場等方式隱瞞事故。接到民眾舉報後，白山市應急管理局與江源區應急管理局於4月3日至12日到煤礦核查舉報案件時，該礦仍未如實報告。迫於壓力下，4月13日、14日該礦投資人、礦長等4人先後投案自首，事故經白山市人民政府查證屬實。

經調查核實，白山市人民政府辦公室《關於白山市江源區吉坤礦業有限公司「4·2」瓦斯事故的情況說明》確認，經通化礦業集團公司礦山救護大隊現場勘查，啟封隱蔽區域密閉全面搜尋，未發現其他傷亡人員。報告共對36名相關責任人員提出問責和處理建議。其中，12人被建議移交司法機關處理，8人被建議給予行政處罰，15人被建議給予黨紀政紀責任追究。對吉坤煤礦發生較大事故並瞞報合並共處500萬元罰款，納入聯合懲戒對象；吉坤煤礦未取得安全生產許可證，在技改設計範圍外非法生產出煤，屬非法煤礦，沒收違法所得和開采出的煤炭以及採掘設備，並處罰款，提請市政府依法予以關閉。