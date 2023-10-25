北京長峰醫院大火29死　調查結果證違規施工：動火切割發生爆燃

2023年4月18日12時50分，北京長峰醫院發生重大火災事故，造成29人死亡、42人受傷，直接經濟損失3831.82萬元（人民幣，下同）。



事故調查組查明，事故直接原因是北京長峰醫院改造工程施工現場，施工單位違規進行自流平地面施工和門框安裝切割交叉作業，環氧樹脂底塗材料中的易燃易爆成分揮發、形成爆炸性氣體混合物，遇角磨機切割金屬淨化板產生的火花發生爆燃。



調查報告指出，爆燃後引燃現場附近可燃物，產生的明火及高溫煙氣引燃樓內木質裝修材料，部分防火分隔未發揮作用，固定消防設施失效，致使火勢擴大、大量煙氣蔓延；加上初期處置不力，未能有效組織高樓層患者疏散轉移，造成重大人員傷亡。

北京長峰醫院大火29死 倖存者 ：爬水管逃生，院內老年患者多

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日前，國務院常務會議審議通過北京豐台長峰醫院「4·18」重大火災事故調查報告。經國務院事故調查組調查認定，這是一起因事發醫院違法違規實施改造工程、施工安全管理不力、日常管理混亂、火災隱患長期存在，施工單位違規作業、現場安全管理缺失，加上應急處置不力，地方黨委政府和有關部門職責不落實而導致的重大生產安全責任事故。

4月21日，北京市人民政府成立事故調查組開展調查工作，國務院安委會對該起事故查處實行掛牌督辦。調查查清事故暴露的主要問題是醫院主體責任嚴重不落實，施工單位違規動火交叉作業，地方黨委政府防範化解重大風險意識薄弱，醫療衛生機構行政審批和安全管理短板明顯，建設工程安全監督管理存在漏洞，消防安全風險防控網不嚴密等。

事故調查組按規定將調查中發現的地方黨委政府及有關部門公職人員履職方面存在的問題等線索及相關材料，移交中央紀委國家監委追責問責審查調查組。

三問北京長峰醫院大火

日前，國務院常務會議審議通過北京豐台長峰醫院「4·18」重大火災事故調查報告。經國務院事故調查組調查認定，這是一起因事發醫院違法違規實施改造工程、施工安全管理不力、日常管理混亂、火災隱患長期存在，施工單位違規作業、現場安全管理缺失，加上應急處置不力，地方黨委政府和有關部門職責不落實而導致的重大生產安全責任事故。

針對事故中暴露的問題，事故調查組總結了五個方面的主要教訓：防範化解重大風險意識薄弱，醫療衛生行業行政審批和安全管理不嚴格，建設工程規劃、施工安全監管存在短板漏洞，消防監督檢查和專項整治不深入，初期應急處置能力不足。

北京長峰醫院火災「8小時網絡靜默」 國務院3天後宣布介入調查

同時，提出五項整改和防範措施建議：切實扛起防範化解重大風險政治責任，著力補齊醫療衛生機構安全管理短板，堅決堵塞建設工程安全監督管理漏洞，全面織牢織密消防安全風險防控網，加快提升基層一線應急處置能力和水平。

值得一提的是，北京長峰醫院發生火災從火災發生到官方通報中間的8個小時，內地網絡對此事沒有報道和討論，隨後在內地網絡引爆爭議。