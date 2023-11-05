廣交會線下展閉幕　出口成交223億美元　全球共享「超級流量」

本屆廣交會累計有來自216個國家和地區的境外採購商超19萬人到會，比上屆同期增長超過50%，出口成交223億美元。11月4日，第134屆廣交會線下展在廣州圓滿落幕，交出亮眼成績單。



在當前全球貿易持續疲軟、外貿承壓前行的背景下，規模更大、質量更優、創新更強、成效更好的「中國第一展」無疑是一針「強心劑」。據廣交會新聞發言人、中國對外貿易中心副主任徐兵介紹，本屆廣交會線下出口成交223億美元，比第133屆增長2.8%，呈恢復性增長態勢。品牌企業出口成交63.5億美元，比第133屆增長7.8%，占出口成交總額的28.5%。

線下境外採購商增長超五成

在本屆廣交會上，從小而美的消費新品到高精尖的前沿科技，從單純代工到自有品牌出海，從銷售產品到提供解決方案，從傳統行業到新興領域，中國企業不斷向產業鏈的中高端攀升，彰顯了中國外貿強大的發展韌性和創新活力。

更加開放、充滿活力的廣交會吸引了全球採購商紛至沓來。截至11月3日（下同），共有來自229個國家和地區的境外採購商線上線下參會。其中，線下參會的境外採購商197869人，比第133屆增長53.4%，比疫情前的第126屆增長6.4%。「一帶一路」共建國家採購商126343人，占比63.9%，比第133屆增長68.6%。共有117家工商機構組團參會，包括馬來西亞中國總商會、匈牙利企業家與雇主協會、秘魯中國商會、巴西中國商會、尼日利亞拉各斯工商會等。

廣交會線下展閉幕，出口成交223億美元。（羊城晚報）

「開展以來，前來展位咨詢的採購商絡繹不絕，我們收到了600余張名片，其中來自30多個國家的採購商簽訂了意向訂單。」廣州奧王達皮具有限公司副總經理黃聿向記者表示，截至目前，現場下單約70萬美元，意向成交額已達110萬美元，客戶來源主要是南美和共建「一帶一路」國家，也有少量的歐美客戶。

「令人振奮的是，我們還開拓了哥倫比亞和巴西等新市場，與新代理商達成了合作，預計公司將在哥倫比亞開設實體店，增加銷售服務中心。」黃聿激動地說道。

作為廣交會的「老朋友」，第三期開展4天，星輝互動娛樂就接到了來自歐美客戶的100多萬美元的訂單。星輝互動娛樂股份有限公司國際業務部副總監林美兒表示，目前還有很多新客戶的意向訂單將進一步跟進，「廣交會讓我們結識了更多新的、潛在的客戶」。

全球共享廣交會「超級流量」

記者了解到，本屆廣交會，165家跨國頭部企業組織了買手參會，包括美國沃爾瑪、英國特易購、德國Aldi、日本永旺等。線上參會境外採購商453857人，較第133屆增長16.2%。境外採購商對本屆廣交會給予較高評價，認為廣交會是一個「寶藏平台」，在廣交會上可以實現一站式採購，中國製造受到全球市場廣泛歡迎。

廣交會活動現場。（羊城晚報）

參展企業則表示，境外採購商的「快速回歸」推升了展會的「暖意」，採購商除現場簽單外，看工廠、看車間、看產能等後續預約不斷，未來有望達成更多合作。本屆廣交會到會境外採購商量質提升、下單積極，進一步增強了企業對明年外貿出口的信心。

日本展團首次參展的企業現場與中國企業簽下價值可觀的多個訂單。土耳其作為本屆參展規模最大的國家展團，已積極響應下屆參展邀約並認真籌備。境外參展企業表示，廣交會進口展為他們搭建了進軍中國市場的快速通道，讓他們共享廣交會的「超級流量」，同時也結識了大量來自世界各地的客戶，為拓展全球市場帶來了新機遇。

值得註意的是，本屆廣交會還落實了外國人144小時過境免簽政策，為符合條件的入境人員提供「抵達前預受理、落地後免材料」等免簽便利服務。同時，設置廣交會客商專用通道，優化出入境便利化服務，本屆廣交會期間白雲國際機場、琶洲港澳客運碼頭口岸每日出入境超3萬人。

超275萬件線上展品引關註

據徐兵介紹，本屆廣交會展區結構優化成效顯著，創新展品大量湧現。參展企業在線上平台累計上傳展品超275萬件，其中新產品超70萬件、智能產品約11萬件、綠色低碳產品超43萬件、自主知識產權產品約23萬件。

採購商在了解產品信息。（羊城晚報）

連日來，記者觀察到，線上平台正在為企業獲客加力。數據顯示，本屆廣交會線上平台累計訪客數789萬人，其中境外訪客數660萬人，占比84%。參展企業店鋪累計訪問量438.6萬次，其中出口展參展企業店鋪累計訪問量434.8萬次，進口展參展企業店鋪累計訪問量3.8萬次。參展企業累計連線展示3362場次，約3萬人次觀看。

與往屆相比，線上平台商機管理更便利、展示內容更專業、供採對接更順暢，受到展客商普遍歡迎。有企業充分利用廣交會線上平台全天候運行優勢，針對不同國家和地區市場需求，提前開展引流推廣，吸引目標客戶線下到訪，系列貿促活動成效明顯。

徐兵說，本屆廣交會閉幕後，線上平台繼續開放，除展商連線、預約洽談功能外，其余功能全年常態化運營。廣交會將根據供採雙方需求，組織系列貿易對接和行業主題活動，歡迎廣大展客商持續關註，積極參與。