雲上嶺南｜小格子間裏也有大生意　廣交會小展商攬客各有巧思

廣交會第三期正如火如荼開展中。展廳中那些面積龐大、裝修華麗的展館固然吸睛，但數量龐大、藏在格子間裏的小展商，其實也是廣交會的重要組成部分。記者近日走訪發現，格子間裏的參展商為了攬客各有巧思，且其中也蘊藏著大生意。



參展商為攬客各施巧計

「這個盲盒是免費體驗的嗎？」

「是的，所有人都可以抓取。」

類似這樣的對話，頻繁發生在廣交會第三期廣東茶葉進出口有限公司的展位前。原來，該公司為了招攬路過的客商，在展位前擺放了一個用紙殼制作的茶包盲盒機，利用時下新潮的盲盒吸引人們的注意。記者在現場看到，體驗者只需在盲盒機的旋鈕上轉幾下，就能獲得一個茶包盲盒，裏面裝有菠蘿烏龍、菊普等茶包。茶包雖不是特別貴重，但由於抽取的結果是未知的，排隊體驗的客商臉上皆露出期待的神色。

廣東茶葉進出口有限公司的展位坐落於廣交會11.2展區的深處，面積約為10平方米，與主通道兩邊的其他大展台相比，實在不算顯眼。該展位的負責人黃兆榮向記者坦言，由於他們的位置與面積不佔優勢，因此才考慮利用盲盒機來招攬客商，而從現場的情況來看，他們對該做法的成效頗為滿意。

記者走訪多家小格子裏的展位發現，跟黃兆榮一樣「略施巧計」的參展商為數不少。

廣東大地偉業包裝實業有限公司（以下簡稱「大地偉業」）是國內規模最大的馬口鐵金屬包裝企業之一，主要產品有各類馬口鐵包裝禮品盒、化工罐、食品罐、茶葉罐、酒罐、鐵桶、托盤等。該公司的展位負責人Becky Feng告訴記者，大地偉業連續參加了本屆廣交會第二期和第三期的展覽。「雖然我們的展品都是這些鐵罐包裝，但由於兩期所在的展區不同，我們的擺放也跟著變化。」Becky Feng進一步解釋道，大地偉業參加第二期時被分配在玩具展區，便把有漫威、迪士尼標識的產品放在顯眼位置；參加第三期時則是在食品展區，於是便把有「Chupa Chups」（一個業內知名的棒棒糖品牌）logo的大鐵罐放在展位最前面來吸引業內人士。

廣東吉巨進出口有限公司是一家專業的服裝生產和進出口銷售企業。記者在其約10平方米的展位上只看到了牛仔產品，其中還以褲子居多。為何該品牌旗下有多種不同的服裝產品，卻只展出一種類型的商品？該公司副總經理蔡日鴻告訴記者，這背後其實大有玄機。

「如果產品擺得太多，一是會讓我們的展台顯得雜亂；二是會讓採購商以為我們什麽都做，會顧慮我們沒那麽專業。只放單一產品，他們則會覺得我們專業，且具有性價比。」蔡日鴻總結道，「寧可小而美，不要大而雜。」

不過，採訪了一圈，記者發現，雖然上述參展商都承認利用巧思吸引客商的注意很重要，但要想成功獲得訂單，最根本的還是得依靠產品價格以及交貨質量。

格子間前的通道也人流如織。（金羊網）

小格子間的生意可不小

一排排藏在格子間裏的參展商看上去不起眼，但其實裏面蘊藏的生意可不小。

說來也巧，就在記者對其采訪前不久，廣東吉巨進出口有限公司剛剛談成了一個16萬條牛仔褲的訂單。「按照每條褲子一塊錢左右的利潤來算，這筆訂單所帶來的收益，已經完全可以覆蓋我們參加廣交會所支付的約25000元的租金了。」蔡日鴻興奮說道。

蔡日鴻還向記者透露了他們參加本次廣交會的預期目標——獲得一百萬條左右的牛仔褲訂單。「從參展這兩天的客流情況估算，我們對完成這一目標還是比較有信心的。」蔡日鴻說。

東莞市凱萊美實業有限公司（以下簡稱「東莞凱萊美」）此前是一家生產女裝的代工企業，疫情後轉型升級成了品牌服務商，即為服裝品牌客戶做設計、生產、營銷等全品類服務。據介紹，本屆廣交會是該公司第一次以品牌服務商的角色參展。

該公司外貿經理林志軍告訴記者，作為試水，他們沒有選擇裝修成大的展館，而是主動選擇了小隔間。「從這兩天的情況來看，我對我們試水的效果還是挺滿意的，雖然位置藏得比較深，但還是有幾位采購商認可了我們的服務模式，準備接下來做進一步的深入溝通。」

與東莞凱萊美主動選擇小隔間不同，生產和銷售日式風格便當盒、書包、手袋的日洋制作因為公司今年才注冊成立，報名時間比較晚，只剩下了小隔間可以選。

即使準備得不是很充分，但日洋制作參展兩天也獲得了意外驚喜。日洋制作海外營業部的何佩基告訴記者，因為他們的產品都是日式風格，原本估計只有來自日本的采購商感興趣，但沒想到參展期間意外獲得了一個韓國采購商和一個中東采購商的注意。「我們已經向他們發送了報價表，有望成功取得合作訂單。」何佩基補充道。

【本文獲《羊城晚報》授權轉載】