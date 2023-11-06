內地上市公司：近6000萬存款遭招商銀行「偷偷劃走」　已報案舉報

近年來，存款「不翼而飛」的事件在內地屢屢發生，儲戶涉及企業和個人。11月4日，內地上市公司湖北超卓航空科技股份有限公司（以下簡稱「超卓航科」）發布公告，聲稱公司5995萬元（人民幣，下同）的存款在「不知情」的情況下，被招商銀行南京某支行劃入保證金存款帳戶，用於兩家與超卓航科不存在任何關聯關係和業務往來的企業進行承兌匯票的行為。



《北京商報》報道，超卓航科11月4日發布公告稱，該公司於3月30日通過全資子公司上海超卓金屬材料有限公司使用暫時閒置的募集資金6000萬元存入招商銀行股份有限公司南京城北支行（以下簡稱「招商銀行南京城北支行」）以期實現存款收益。但截至公告日，其中5995萬元已被招商銀行南京城北支行劃出公司帳戶。

湖北超卓航空科技股份有限公司發布公告，聲稱公司5995萬元（人民幣，下同）的存款在「不知情」的情況下，被招商銀行南京某支行劃入保證金存款帳戶。（示意圖/CFP）

經自查及向招商銀行問詢後，超卓航科得知，5995萬元已於3月30日存入當日被劃入保證金存款帳戶。此外，該存款帳戶存在以該公司名義向北控（江蘇）建設項目管理有限公司和南京隴源匯能電力科技有限公司開具的共計2.398億元銀行承兌匯票的開票記錄，出票日期為3月29日，到期日為9月29日。

截至11月4日，上述銀行承兌匯票中，合計5995萬元的銀行承兌匯票顯示已承兌，承兌日期為3月30日，對應票據狀態為「票據已結清」，其餘銀行承兌匯票的票據狀態為「票據已作廢」。10月7日，5995萬元被招商銀行南京城北支行劃出公司帳戶。

公司已報案舉報

據超卓航科所述，其對於資金存入前即實施的開具銀行承兌匯票行為不知情。北控（江蘇）建設和隴源匯能與該公司、公司董監高以及實際控制人不存在任何關聯關係和業務往來，該公司亦未與上述兩家公司簽訂過任何協議。近日該公司已向南京市公安局經偵支隊報案，並向國家金融監督管理總局江蘇監管局舉報。

在超卓航科發布公告後不久，上交所便下發問詢函，要求超卓航科補充披露，選擇招商銀行南京城北支行的原因及合理性、主要參與人員及決策流程，並說明是否簽訂相關合同、是否存在擔保性質的條款或其他特殊約定。此外，還要求該公司說明，是否簽署與銀行承兌匯票相關的協議、已開具銀行承兌匯票的相關手續是否齊全、公司公章使用等內控管理是否存在重大缺陷等事宜。