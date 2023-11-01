內地銀行1000萬存款「不翼而飛」　證實是職員所竊　法院竟這樣判

只要不發生銀行倒閉，銀行基本上是一個可靠的資金儲蓄之處。



不過，中國大陸近期發生一起誇張事件，一名廣東女商人將人民幣1000萬元存進銀行戶頭中，幾個月後不僅未得一毛利息，就連本金都消失無蹤。

女商將銀行一狀告上法院，離譜的是，法院採信銀行說法，認定是「部分行員」造成，一審判女商敗訴；上訴後，二審認為，銀行、行員、存戶3方均對此有責，判銀行賠女商400萬元損失及部分利息。

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綜合陸媒報導，廣東女富商李娟（化名）於2020年8月發現，自己存於銀行戶頭中的1000萬元，只剩下6毛2，當時她正準備要和客戶簽合約交付訂金，李娟因此在行內向行員咆哮，也將銀行以監管不力、導致儲戶財產受損等由，一狀告上法院求償。

警方調查發現，李女不翼而飛的千萬，被轉入一間非法信託公司帳戶，其中嫌疑最大的，就是該銀行韋姓經理。韋男訊後也坦承，因家庭變故急需用錢，見李女存入千萬便起心動念。

到了法庭上，銀行辯護律師主張，李女的存款消失並非銀行主觀原因所導致，而是部分行員所為，因此銀行不需為其個人損失負責。

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一審認定，李女損失與銀行無關，應找行員求償，判李女敗訴。但涉案的行員韋男雙手一攤稱，李女戶頭中的千萬已交給債主，要錢沒有，要命一條。

李女不服判決提出上訴，二審於日前判決，銀行、員工、存戶3方均有責任，銀行須賠償李女400萬元損失及部分利息。

纏訟3年多得到這樣的結論，李女痛斥金管單位形同虛設，更質疑法院和銀行沆瀣一氣，整起事件她戶頭中的錢猶如被「明搶」。據悉，李女仍未決定就認栽，或是申請再審。

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