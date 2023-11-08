韓正：中美重要高層接觸　提升國際社會對中美關係改善正面預期

國家副主席韓正周三（8日）出席在新加坡舉行的第六屆創新經濟論壇開幕式，並發表主旨演講。他指出，中美重要高層接觸，提升國際社會對中美關系改善的正面預期。



本屆論壇以「擁抱不穩定」為主題，全球政商學等各界人士獲邀出席。韓正指出，面對世界之變、時代之變、歷史之變，國家主席習近平提出構建人類命運共同體的重大理念，提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，推動共建「一帶一路」進入高質量發展的新階段，為應對全人類共同挑戰、構建更加美好的世界貢獻了中國方案。中國願與世界各國一道，把握時代發展機遇，攜手應對風險挑戰，共同開創人類更加美好的未來。

韓正提出三點倡議。一是堅持以開放促合作。中國始終是經濟全球化的支持者、參與者、受益者。經過45年改革開放，中國經濟已經與世界經濟深度融合。中國將堅定不移地推進高水平對外開放，願提供更多市場機遇、投資機遇，與各國企業共享中國制度型開放紅利。二是堅持以創新謀動力。創新是經濟加快復蘇、穩步向前的動力源泉。中國將與各國加強創新成果共享，共同應對氣候變化挑戰，為世界經濟增長注入新動能。三是堅持以和平促發展。各國人民命運與共、唇齒相依，各國安全相互關聯、彼此影響。中國式現代化是走和平發展道路的現代化。中國願同世界各國一道，共同維護世界和平與安全，共謀各國發展與繁榮，構建你中有我、我中有你、共同進步的人類命運共同體。

韓正指出，最近中美之間開展的一些重要高層接觸，提升了國際社會對未來中美關系改善的正面預期。中方始終按照習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則看待和處理中美關係。中方願與美方加強各層次的溝通、對話，推進互利合作，妥善管控分歧，合力應對全球性挑戰。