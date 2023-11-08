美媒：華府認為中國擬於阿曼設軍事基地

知情人士透露，美國官員認為正與中東加深防務和外交關係的中國計劃在阿曼建立軍事設施，並就此向總統拜登（Joe Biden）做了匯報。



彭博社報道，知情人士稱，拜登被告知中國軍方官員10月與阿曼對口官員討論了此事，而後者據稱願意接受相關協議。美國官員還說，雙方同意在未來幾週內進行進一步商談。

中國若在阿曼設立基地，將與其在東非國家吉布提（Djibouti）的另一軍事設施——北京稱之為物流中心相輔相成。不過，美國防部多年來一直稱，中國希望在海外建立更多的軍事後勤設施，包括阿拉伯聯合酋長國以及泰國、印尼和巴基斯坦等其它亞洲國家。

報道稱，潛在基地的確切位置或性質目前不清楚。

阿曼有時被視為中東的瑞士，因為該國奉行中立政策並經常充當美國和伊朗之間的調解人。

阿曼還尋求在維持與美國的夥伴關係同發展對華合作之間取得平衡。大部份原油依賴進口的中國還投資了阿曼杜庫姆（Duqm）經濟特區的一期工程，而該經濟特區將成為中東最大的石油儲存設施基地。

中國若在阿曼設立基地將對美國構成挑戰。美國中央司令部所轄部隊遍及該地區，駐地包括科威特、巴林、卡塔爾、沙特阿拉伯和阿聯酋。美國安全項目稱，阿曼是第一個與美國建立軍事夥伴關係的波斯灣國家，早在1980年就簽署了准入協議。

阿曼也鄰近全球石油和液化天然氣最重要航道之一的霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。每當美國與伊朗的緊張關係升溫，該海峽就會成為焦點。

本文獲《聯合早報》授權轉載

