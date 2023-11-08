央行行長：必要時將對地方債提供「應急流動性支持」

中國央行行長潘功勝強調，央行在必要時將對債務負擔相對較重地區提供應急流動性支援，凸顯了北京對這一問題的重視。



潘功勝11月8日在北京舉行的金融街論壇年會上說，今年以來金融部門已會同有關部門採取多項措施，積極支持地方政府穩妥化解債務風險，並稱總體看中國政府的債務水準在國際上處於中游偏下水準。他強調，必要時央行還將對債務負擔相對較重地區提供應急流動性支援。

中國人民銀行副行長潘功勝稱。﹙視覺中國﹚

潘功勝也提到，中國高風險金融機構無論是數量還是資產規模在金融系統的占比都非常小。經過近幾年的改革化險，高風險中小銀行數量已經較峰值下降一半。少數高風險機構相對集中的省份正在制定實施中小銀行改革化險方案，多管道補充資本。

過去一年，中國要求大型銀行參與提供信貸支持給陷入困境的開發商和地方政府融資平臺，它們背負著9萬億美元的債務負擔。銀行履行職責可能會影響其利潤率。

在上個月舉行的中共中央金融工作會議上，中國官方稱要建立防範化解地方債務風險長效機制，並提到要優化中央和地方政府債務結構。

中國省級政府累積債務為23萬億美元

今年4月，惠譽國際數據則顯示，中國地方政府藉由「地方融資平台」2023年到期的海外債金額增至7900億美元（54024億人民幣），創2021年以來新高。高盛集團早些時候估計，如果把預算外借款算在內，中國省級政府累積債務為23萬億美元（158萬億元人民幣），相當於國內生產總值的126%。

圖為2009年3月31日，位於山西省長治市的中國銀行分行內，一名職員在點算人民幣紙鈔。（Reuters）

標普上個月發布研究報告稱，在不利情境中，城投債務重組可能對中國區域性銀行造成2.2萬億元人民幣的資本衝擊，約五分之一的區域性銀行資本充足率可能跌至監管要求以下。

惠譽在上個月的報告中指出，地方政府可要求地方資產管理公司幫助收購壞賬，但財政較弱的地方政府在控制風險方面將面臨越來越大的挑戰，並稱政府可能會採取「更加非常規的方法」應對銀行面臨的資產品質壓力。

地方債高達萬億元 貴州打響頭炮向中央稱：靠自身已無力化解債務

官方智庫貴州省政府發展研究中心4月12日發文稱，貴州部分地區的地方政府已無法解決自身債務問題，須要向國家求助。新加坡《聯合早報》則分析，這一跡象表明，土地出讓的大幅減少，給中國部分省份帶來了壓力。

貴州省人民政府發展研究中心報告稱，該中心在貴陽貴安、遵義、畢節、六盤水等地調研之後發現，債務問題已成為擺在各地政府面前重大而又亟需解決的問題，但受制於財力水準有限，化債工作推進異常艱難，僅依靠自身能力已無法有效解決。

貴州省人民政府發展研究中心報告提到，僅依靠自身能力已無法有效解決債務問題。(微博)

報告更提到預計向中央求助，稱「下一步，調研組將根據瞭解到的實際情況和各市縣反映的突出問題，向國研中心求助，為化解貴州地方政府債務提出差異化、可操作的建議。」這份報告在該智庫網站發布後很快引發關注，文章隨後遭刪除，引發網民熱議。

據了解，從過去10年的GDP增速來看，貴州平均經濟增速全國居首，但貴州同時也是全國債務最為嚴重的地區之一。