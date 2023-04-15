地方債高達萬億元　貴州打響頭炮向中央稱：靠自身已無力化解債務

官方智庫貴州省政府發展研究中心4月12日發文稱，貴州部分地區的地方政府已無法解決自身債務問題，須要向國家求助。新加坡《聯合早報》則分析，這一跡象表明，土地出讓的大幅減少，給中國部分省份帶來了壓力。



貴州省人民政府發展研究中心報告稱，該中心在貴陽貴安、遵義、畢節、六盤水等地調研之後發現，債務問題已成為擺在各地政府面前重大而又亟需解決的問題，但受制於財力水準有限，化債工作推進異常艱難，僅依靠自身能力已無法有效解決。

貴州省人民政府發展研究中心報告提到，僅依靠自身能力已無法有效解決債務問題。(微博)

報告更提到預計向中央求助，稱「下一步，調研組將根據瞭解到的實際情況和各市縣反映的突出問題，向國研中心求助，為化解貴州地方政府債務提出差異化、可操作的建議。」這份報告在該智庫網站發布後很快引發關注，文章隨後遭刪除，引發網民熱議。

據了解，從過去10年的GDP增速來看，貴州平均經濟增速全國居首，但貴州同時也是全國債務最為嚴重的地區之一。

地方債引發國際關注

據中國地方政府債券資訊公開平台顯示，貴州2021年度債務餘額約為1萬1872億元（人民幣，下同，約合港幣1萬3,562億元），債務限額約為1萬2365億元，債券發行金額為2275.8億元，還本付息金額為1796.5億元。

從過去10年的GDP增速來看，貴州平均經濟增速全國居首，但貴州同時也是全國債務最為嚴重的地區之一。(資料圖片)

《自由亞洲電台》引述《路透社》此前報道，中國地方政府債務超過9兆美元（約61.55萬億元人民幣），且持續增加，地方政府還要求銀行展延債務或下調貸款利率。

此外，惠譽國際數據則顯示，中國地方政府藉由「地方融資平台」2023年到期的海外債金額增至7900億美元（54024億人民幣），創2021年以來新高。高盛集團早些時候估計，如果把預算外借款算在內，中國省級政府累積債務為23萬億美元（158萬億元人民幣），相當於國內生產總值的126%。

土地財政風險顯現

《中國房地產報》稱，在2021年，貴州、湖北、江西、安徽等省份的土地財政依賴度在40%至50%的高度依賴區間。

《聯合早報》分析，土地財政對中國過去幾十年的經濟快速發展起到了積極作用，但同時衍生出房價快速上漲、地方政府隱性債務增加等一系列問題，隨著中國人口規模負增長、城鎮化速度放緩，房地產市場全面下行，土地財政的相關風險進一步顯現。